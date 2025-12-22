Madagascar: Refondation du pays - Les femmes et les jeunes femmes comme co-architectes

Le séminaire stratégique de planification, organisé la semaine dernière à Ivandry, a placé les femmes et les jeunes femmes leaders au cœur du processus de refondation de Madagascar.

L'initiative, portée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre du projet Renforcement du Processus Électoral et Démocratique à Madagascar (RPEDEM), avec l'appui du Gouvernement du Japon, visait à renforcer leur rôle en tant qu'actrices stratégiques et co-architectes des politiques publiques.

L'objectif était clair, permettre aux participantes d'identifier des priorités communes, de structurer une action collective et d'intervenir de manière informée et coordonnée dans les concertations régionales et nationales, les réformes institutionnelles et électorales, ainsi que lors des principales étapes de la transition. Les discussions ont adopté une approche systémique, dépassant les constats généraux pour analyser les réalités qui freinent l'engagement des femmes, les rapports de pouvoir et les leviers d'une influence effective.

Les participantes ont travaillé sur le positionnement stratégique des femmes, l'identification des obstacles visibles et invisibles notamment socioculturels et les conditions permettant de transformer la participation en véritable pouvoir d'action. Une attention particulière a été portée à la décentralisation de l'engagement, afin que les dynamiques de la refondation atteignent les communautés locales, y compris dans les zones rurales.

L'identification des partenariats institutionnels nécessaires pour soutenir l'implication des femmes à tous les niveaux a également été mise en avant. Le séminaire a ensuite abouti à l'élaboration d'un plan d'action collectif et d'un cahier de plaidoyer structuré, destinés à être soumis aux autorités nationales comme base d'un dialogue formalisé et d'un suivi durable.

Ont pris part à cette rencontre des femmes leaders issues de différentes régions, des représentantes d'institutions nationales clés telles que le ministère de la Population et des Solidarités, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la CENI et la Haute Cour constitutionnelle. Anciennes ministres, députées, actrices de la société civile et leaders africaines venues partager leurs expériences ont enrichi les échanges, offrant des enseignements transférables pour accompagner Madagascar dans sa transition.