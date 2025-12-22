Madagascar: Ambatovola-Moramanga - Quand les crédits carbones financent l'avenir des communautés

La vente de crédits carbone commence à produire des impacts concrets et visibles pour les communautés rurales malgaches.

Dans la commune rurale d'Ambatovola, district de Moramanga, région Alaotra Mangoro, les revenus issus de la vente de crédits carbone ont permis d'investir directement dans l'éducation et le développement local. Ce mécanisme environnemental financera notamment la rénovation du Collège d'Enseignement Général (CEG) de la commune, ainsi que la construction d'une école préscolaire.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme REDD+ Atiala Atsinanana (PRE-AA). Les infrastructures scolaires, financées grâce aux revenus générés par la vente de crédits carbone, constituent ainsi une retombée directe des efforts consentis par les communautés locales en faveur de la protection du corridor forestier Analamazaotra-Mantadia.

Impacts

Au-delà des infrastructures scolaires, les revenus issus du carbone soutiennent également les moyens de subsistance des populations locales. Des semences ont été distribuées à 120 associations de femmes et à 94 membres du VOI (Vondron'Olona Ifotony) Harena, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité alimentaire et au développement d'activités génératrices de revenus.

Pour les habitants de la commune, ces réalisations constituent une reconnaissance tangible de leur engagement en faveur de la conservation des forêts, tout en améliorant l'accès à l'éducation.

Cette initiative illustre la manière dont la valorisation économique du carbone peut devenir un levier de développement durable. En reliant protection de l'environnement et amélioration des conditions de vie, la vente de crédits carbone s'impose progressivement comme un outil stratégique au service des communautés locales et de la lutte contre le changement climatique.