Afrique: Football africain - La CAN tous les quatre ans dès 2028, naissance d'une Ligue des Nations

À la veille du coup d'envoi de la 35e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc, qui s'est débuté ce 21 décembre 2025 par un match entre les Lions de l'Atlas et les Coelacanthes, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a dévoilé des réformes majeures lors d'une conférence de presse à Rabat.

La compétition phare du continent, organisée tous les deux ans depuis sa création en 1957 au Soudan, passera à un rythme quadriennal à compter de 2028. Cette décision, influencée par les propositions du président de la FIFA Gianni Infantino, vise à mieux aligner le calendrier africain sur les fenêtres internationales et à réduire les conflits avec les championnats européens, où évoluent la majorité des stars africaines.

L'édition 2027, co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, reste maintenue. Celle initialement prévue en 2029 sera avancée à 2028, marquant le début du nouveau cycle. Ensuite, la CAN se tiendra tous les quatre ans, à l'image de l'Euro ou de la Coupe du Monde.

Pour combler ce vide et maintenir une activité régulière, la CAF lance une Ligue des Nations africaine, inspirée du modèle européen de l'UEFA. Cette nouvelle compétition annuelle impliquera les 54 fédérations membres et se déroulera lors des dates FIFA de septembre, octobre et novembre.

Sa première édition est programmée en 2029, juste après l'élargie Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Patrice Motsepe a souligné que ces changements permettront une meilleure préparation des sélections, une augmentation des ressources financières - avec notamment une prime portée à 10 millions de dollars pour le vainqueur de la CAN 2025 - et une compétitivité accrue.

« Nous synchronisons enfin notre calendrier avec le monde, tout en offrant plus d'opportunités à nos joueurs », a-t-il déclaré. Ces annonces, saluées par certains pour leur modernité, suscitent aussi des débats : la CAN perdra-t-elle de son intensité et de son identité unique ? L'avenir dira si cette restructuration propulsera le football africain vers de nouveaux sommets.