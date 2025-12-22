Une matinée sportive dans l'esprit des fêtes

L'esprit de Noël s'est invité sur les terrains du Tropical Padel Andranotapahana, samedi, à l'occasion du tournoi « Christmas Padel Family ». Programmé dès 8 heures, l'événement a réuni des participants venus jouer et partager un moment familial, dans une ambiance festive portée par le club.

Un format débutant et 100% familial

Pensé comme un tournoi « fun », le « Christmas Padel Family » s'adressait au niveau débutant et reposait sur un principe simple : former un duo avec un membre de sa famille, sans contrainte sur la composition. Parents et enfants, tantes et nièces, grands-parents et petits-enfants, sœurs, cousins ou cousines... toutes les combinaisons familiales étaient acceptées, avec l'objectif de privilégier la convivialité et le fair-play.

Animations et esprit de Noël

En parallèle des rencontres, des animations ont complété la matinée, avec notamment du ping-pong et des jeux vidéo proposés sur place. Une manière, pour les organisateurs, d'élargir le moment au-delà du terrain et de renforcer le côté « famille » de cette édition spéciale de fin d'année.

Au terme du tournoi, le Tropical Padel Andranotapahana a remercié l'ensemble des équipes pour leur participation et la qualité de l'ambiance, et a félicité les duos gagnants Romane & Gaëlle ainsi que Miaro & Tsitsi, avant d'adresser ses vœux de belles fêtes de fin d'année aux participants.