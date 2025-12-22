Madagascar: Tropical Padel Andranotapahana[1] - Un tournoi « Christmas Padel Family » placé sous le signe de Noël et de la famille

22 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julian R.

Une matinée sportive dans l'esprit des fêtes

L'esprit de Noël s'est invité sur les terrains du Tropical Padel Andranotapahana, samedi, à l'occasion du tournoi « Christmas Padel Family ». Programmé dès 8 heures, l'événement a réuni des participants venus jouer et partager un moment familial, dans une ambiance festive portée par le club.

Un format débutant et 100% familial

Pensé comme un tournoi « fun », le « Christmas Padel Family » s'adressait au niveau débutant et reposait sur un principe simple : former un duo avec un membre de sa famille, sans contrainte sur la composition. Parents et enfants, tantes et nièces, grands-parents et petits-enfants, sœurs, cousins ou cousines... toutes les combinaisons familiales étaient acceptées, avec l'objectif de privilégier la convivialité et le fair-play.

Animations et esprit de Noël

En parallèle des rencontres, des animations ont complété la matinée, avec notamment du ping-pong et des jeux vidéo proposés sur place. Une manière, pour les organisateurs, d'élargir le moment au-delà du terrain et de renforcer le côté « famille » de cette édition spéciale de fin d'année.

Au terme du tournoi, le Tropical Padel Andranotapahana a remercié l'ensemble des équipes pour leur participation et la qualité de l'ambiance, et a félicité les duos gagnants Romane & Gaëlle ainsi que Miaro & Tsitsi, avant d'adresser ses vœux de belles fêtes de fin d'année aux participants.

