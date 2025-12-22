Afrique: CAN 2025 - Le Maroc s'impose 2-0 face aux Comores à l'ouverture

Dans une ambiance enflammée au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc a lancé idéalement sa CAN 2025 en battant les Comores 2-0. Brahim Díaz a débloqué la situation en seconde période, avant qu'Ayoub El Kaabi ne scelle la victoire d'un retourné acrobatique somptueux.

Les Lions de l'Atlas font respecter la hiérarchie face à de vaillants Coelacanthes. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est ouverte en grande pompe ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Sous une pluie fine mais dans une ambiance électrique, le Maroc, pays hôte, a battu les Comores 2-0 lors du match d'ouverture, confirmant son statut de favori pour le titre continental.

La soirée a débuté par une cérémonie d'ouverture somptueuse, présidée par le Prince Héritier Moulay El Hassan, aux côtés du président comorien Azali Assoumani, du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe et du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Ce dernier a salué le Maroc pour son hospitalité, déclarant que cette édition serait « la plus belle CAN de l'histoire ». Le spectacle, mêlant lumières, danses et musiques traditionnelles marocaines et africaines, a célébré l'unité du continent à travers le football, avec des performances évoquant l'héritage culturel et l'avenir prometteur de l'Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le terrain, les Lions de l'Atlas, dirigés par Walid Regragui, ont dominé sans panique. La première mi-temps, équilibrée, a vu les Marocains buter sur une défense comorienne solide et un gardien Yannick Pandor en grande forme, qui a notamment repoussé un penalty de Soufiane Rahimi. Achraf Hakimi, ménagé après une récente blessure, a commencé sur le banc. La délivrance est venue en seconde période.

À la 55e minute, Noussair Mazraoui a centré précis pour Brahim Díaz, qui a ouvert le score d'une frappe placée. Puis, à la 74e, Ayoub El Kaabi, entré en jeu, a scellé la victoire d'un somptueux retourné acrobatique, salué comme l'un des plus beaux buts du tournoi naissant. Les Comores, pour leur deuxième participation seulement après les huitièmes en 2021, ont résisté vaillamment mais n'ont pas concrétisé leurs rares occasions.

Ce succès permet au Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022 et seule nation africaine à avoir remporté la CAN à domicile depuis longtemps, de prendre la tête du groupe A en attendant les matchs Mali-Zambie. Les Lions rêvent d'un second sacre après 1976, portés par un public fervent et un effectif étoffé.