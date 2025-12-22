Madagascar: Disciples d'Auguste Escoffier - Nouveau record solidaire grâce à une bûche de 322 mètres

Sous la houlette du chef Julien Loray et du chef Lalaina Ravelomanana, les Disciples d'Escoffier de Madagascar ont réalisé, samedi 20 décembre dernier, un exploit aussi spectaculaire que généreux : une bûche de Noël longue de 322 mètres.

Cette performance constitue une nouvelle référence pour l'Afrique et l'Océan Indien et a permis de préparer plus de 10 880 portions destinées aux enfants les plus vulnérables. En 2018, lors de la première édition, la bûche confectionnée atteignait 245 mètres, contre 284 mètres en 2021 pour la deuxième édition.

30 chefs Disciples d'Escoffier, accompagnés de plusieurs dizaines d'étudiants et d'apprentis, ont travaillé pendant 3 semaines dans le laboratoire du chef Julien Loray afin de mener à bien cette production collective.

Les quantités engagées témoignent de l'ampleur de l'opération : 3 300 œufs, 95 kg de sucre, 85 kg de farine, 125 kg de crème pâtissière, 55 kg de confiture et 450 litres de crème montée, sans compter les éléments décoratifs réalisés en meringue.

L'initiative poursuivait une double ambition : battre un record gastronomique et agir concrètement en faveur de la solidarité. Les parts de bûche ont ainsi été distribuées à des associations, des orphelinats, des foyers d'accueil et des fokontany, grâce à la contribution d'entreprises, de généreux donateurs et de partenaires.

Au-delà de la prouesse technique, les organisateurs ont insisté sur l'importance de la transmission du savoir-faire. Des jeunes issus de plusieurs écoles ont travaillé ensemble tout au long de la préparation, apprenant non seulement les gestes du métier, mais aussi les valeurs du partage et d'engagement envers les plus démunis. Cette troisième édition confirme que la gastronomie peut être un puissant vecteur d'impact social, de formation et d'espoir, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année.