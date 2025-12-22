Madagascar: Exposition - Interpeller le vivant, un avant-goût de la troisième édition

Pour la troisième édition du « Antson'ny tontolo miaina », l'installation baptisée Dendrophile trône dans le Hall du Ravinala Airports jusqu'au 26 février 2026. Elle se présente comme un premier pas de la manifestation artistique qui continuera à se déployer dans la Zone Zital Ankorondrano à partir du 17 janvier 2026.

Sous l'impulsion de la curatrice indépendante Ihoby Rabarijohn, Deux artistes font dialoguer leurs créations engagées, enracinées dans l'amour des arbres. Iandry Randriamandroso propose une œuvre graphique inspirée du « Baobab amoureux » ou Adansonia za, une espèce endémique de Madagascar. Il y souligne « la symbolique d'amour, d'unité et de résilience par le mouvement de torsion des deux troncs enlacés et le dessin des branches qui forment un cœur ».

En parallèle, le designer Kiady Ratovoson, en concevant deux objets utilitaires issus du vivant,« évoque cet amour dans le respect de la matière et de la ligne originale de l'arbre. » Pour cette édition, le thème choisi reste dans le cadre de l'événement interpeller le vivant. Pour ce faire, Dendrophile met en lumière les arbres en tant que sources d'émotions.

En s'appuyant sur la richesse de la biodiversité malgache, l'exposition explore comment l'arbre peut devenir, à la fois, symbole et acteur du rapport humain au vivant. Sa démarche tend à sublimer la forme naturelle du tronc et de la branche, sans aucune modification, en lui incorporant une fonction de banc dans une adaptation minimale.

Selon la curatrice, « Madagascar compte parmi les pays reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle. Ici comme partout ailleurs, l'arbre porte une symbolique touffue, des racines aux cimes. Dendrophile de Antson'ny tontolo miaina interroge : comment l'amour des arbres peut nous ancrer dans le soin de notre terre devenue si rouge sanglante et élever l'espoir d'un environnement plus vert pour réenchanter le futur ?

L'arbre est un sujet éternel qui accompagne la création artistique, une constante dans la peinture notamment car il est aux côtés de tous les vivants. L'exposition Dendrophile déploie en une canopée infinie les émotions suscitées par les arbres, à travers différentes disciplines, techniques et médiums. Chaque artiste y rend visible l'invisible et y fait entendre le silence pour tendre vers une essence sacrée. »

À rappeler que ce projet, né en 2023, croise art et environnement pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux à travers le sensible, l'expérience esthétique et loin des discours moralisateurs.

Depuis sa première édition, Antson'ny tontolo miaina (Interpeller le vivant), initiée et proposée par la curatrice indépendante Ihoby Rabarijohn, associe artistes, designers, créateurs et penseurs pour construire un espace commun qui reconnecte avec la nature.

Après avoir interrogé la place du vivant puis célébré les oiseaux de Madagascar avec Ravorona, sur les deux premières éditions, cette troisième édition poursuit la réflexion autour des arbres. L'installation artistique à l'aéroport offre ainsi un accès privilégié aux voyageurs, accompagnateurs et visiteurs, avant le rendez-vous artistique annuel dans la zone Zital Ankorondrano.