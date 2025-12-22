Madagascar: Fanja Andriamanantena - Un album Collector pour marquer ses 60 ans de carrière

Le restaurant Makay Analamahitsy a vibré au rythme de la musique et de l'émotion ce samedi 20 décembre 2025.

Fanja Andriamanantena y a célébré un double anniversaire exceptionnel : ses 60 années de carrière artistique, les 20 ans de Mozika Tsotra izao, mais également son 80e anniversaire, à travers la présentation officielle d'un album Collector en édition limitée.

Conçu comme une oeuvre de transmission et de mémoire, ce Collector retrace le parcours singulier de l'auteure-compositrice à travers plusieurs supports. Il rassemble des chansons remasterisées dont Mozika Tsotra izao 1 à 4, les albums Ravin-dohataona et Soa Fa Tia et des chansons jamais éditées, des vidéo de concerts donnés entre 2020 et 2023, un livre intime racontant son cheminement artistique, ses convictions et ses « jardins secrets » jamais exposés sur les réseaux sociaux.

L'ensemble est enrichi de près de 250 photographies issues de collaborations avec des photographes professionnels tels que Masy Andriantsoa, Felana Rajaonarivelo, Francky Dovan, Mika Saryfull, ainsi que de ses archives personnelles. Tiré à seulement 100 exemplaires, ce Collector a été pensé comme une pièce rare pour marquer cet anniversaire symbolique.

Tout au long de la journée, le Makay s'est transformé en espace d'exposition. Les visiteurs ont pu découvrir des photographies retraçant les collaborations artistiques qui ont jalonné sa carrière, accompagnées de projections d'extraits de ses concerts passés. L'artiste a également consacré du temps aux dédicaces et aux échanges avec le public.

Face à la presse locale, Fanja Andriamanantena s'est livrée avec sincérité sur son parcours, sa vision de la musique et les valeurs qui l'animent. Elle a partagé des anecdotes marquantes, évoquant notamment ces moments de création spontanée où une chanson naît instantanément d'un poème proposé par un spectateur, illustrant son rapport instinctif et vivant à la musique.

L'après-midi a pris des allures de scène ouverte. Un piano, son instrument de prédilection, a été installé spécialement pour l'occasion, permettant aux fans, musiciens et passionnés de venir jouer et chanter en sa présence jusqu'à 17 heures. Des artistes issus des univers classique et jazz se sont succédé, faisant du Makay un véritable terrain de jeu musical.

La célébration s'est conclue en beauté dans la soirée avec un showcase intitulé « Mozika Tsotra Izao ». Ce moment de partage a réuni plusieurs jeunes artistes ayant déjà collaboré avec elle, parmi lesquels Inah, Silo, Nanie, Poon, Sandrine et d'autres encore.

La soirée a également été marquée par la remise des prix du concours « Jazz Analamanga Mozika Piano », soulignant l'engagement constant de Fanja Andriamanantena en faveur de la transmission et de la jeune création musicale.

Au-delà d'un anniversaire, cette journée au Makay a été une véritable célébration de la musique, de la mémoire et du lien profond qui unit Fanja Andriamanantena à son public depuis six décennies.