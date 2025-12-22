Cote d'Ivoire: A Yopougon, un duel annoncé entre le RHDP et une opposition en ordre dispersé

À cinq jours des élections législatives en Côte d'Ivoire, la campagne bat son plein. C'est particulièrement le cas à Yopougon, où six listes s'affrontent pour les six sièges en jeu dans cette circonscription hautement symbolique. Cette commune populaire d'Abidjan est traditionnellement considérée comme un fief de l'opposition, victorieuse il y a quatre ans. Mais le boycott décidé par le PPA-CI de l'ex-président Laurent Gbagbo rebat cette fois les cartes. Une situation qui pourrait profiter aux candidats du RHDP, menés par le président de l'Assemblée nationale sortante, Adama Bictogo.

En Côte d'Ivoire, casquette orange sur la tête et mocassins blancs aux pieds, Adama Bictogo esquisse quelques pas de danse face à des dizaines de jeunes de Yopougon. L'homme d'affaires, président de l'Assemblée nationale sortante, a fait installer un chapiteau et un podium sur la place Ficgayo, l'un des principaux carrefours de la commune, tandis que des camions à sa gloire sillonnent les principales avenues.

Mais le candidat du RHDP s'en défend : pas question de fêter une victoire prématurée, malgré le boycott annoncé des partisans de Laurent Gbagbo. « Je ne fais pas preuve de triomphalisme parce que tel n'est pas là, tel est là... Non ! Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Ce sont les populations qui votent, ce ne sont pas des robots. Nous devons prouver que nous sommes les vrais représentants des populations de Yopougon. »

En 2023, Adama Bictogo a conquis la mairie de Yopougon face à une opposition divisée. Après cette victoire municipale, le président de l'Assemblée nationale sortante entend désormais gagner les législatives. « Je ne peux pas me permettre de ne pas gagner », rajoute le député d'Agboville, qui a quitté sa circonscription pour conquérir Yopougon pour le RHDP. Son principal adversaire cette fois s'appelle Dia Houphouët, député sortant du PDCI.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une coalition de trois partis d'opposition

À la tête d'une liste regroupant trois partis d'opposition - le FPI de Pascal Affi N'Guessan et l'ADCI du député Assalé Tiémoko -, Dia Houphouët enchaîne les meetings sur des terrains de football aux quatre coins de la commune. Son objectif : mobiliser les électeurs, y compris les partisans de Laurent Gbagbo, malgré l'appel au boycott. « S'abstenir fera l'affaire du RHDP. Or, la majorité des pro-Gbagbo ne sont pas d'accord avec le RHDP. Nous sommes convaincus que nous aurons un taux de participation très élevé, et que ce taux jouera en notre faveur. »

En 2021, la liste de l'opposition unie l'avait emporté à Yopougon avec 500 voix d'avance. Quatre cadres du parti de Laurent Gbagbo en faisaient alors partie. Cette fois, le PPA-CI a rappelé à ses militants de ne soutenir aucun autre candidat lors de ces législatives.