Congo-Kinshasa: Devant la CIRGL - Tshisekedi insiste sur un 'retrait effectif et complet des troupes rwandaises'

"Le prétendu retrait de l'AFC/M23 d'Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain", s'est indigné le Président de la République démocratique du Congo (RDC), dimanche 21 décembre lors de sa participation, par visioconférence, au sommet ad hoc des Chefs d'État et de gouvernement du Mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

D'après la présidence congolaise, Félix Tshisekedi a exprimé son indignation quant à la continuité de la présence des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC/ M23 dans les territoires des provinces du Nord et du Sud-Kivu :

"Le prétendu retrait de l'AFC/M23 d'Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain. Nos informations établissent que des éléments armés demeurent présents dans la ville et ses environs immédiats, que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions".

A ce sujet, il a clairement communiqué la position de son pays :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

" Ce que nous attendons, ce n'est ni un redéploiement, ni un déplacement tactique, mais le retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur".

Ce sommet, consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a connu la participation des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE), des USA, des Nations Unies, des organes de la CIRGL ainsi que de plusieurs Etats invités.