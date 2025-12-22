Congo-Kinshasa: Devant la CIRGL - Tshisekedi insiste sur un 'retrait effectif et complet des troupes rwandaises'

22 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

"Le prétendu retrait de l'AFC/M23 d'Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain", s'est indigné le Président de la République démocratique du Congo (RDC), dimanche 21 décembre lors de sa participation, par visioconférence, au sommet ad hoc des Chefs d'État et de gouvernement du Mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

D'après la présidence congolaise, Félix Tshisekedi a exprimé son indignation quant à la continuité de la présence des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC/ M23 dans les territoires des provinces du Nord et du Sud-Kivu :

"Le prétendu retrait de l'AFC/M23 d'Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain. Nos informations établissent que des éléments armés demeurent présents dans la ville et ses environs immédiats, que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions".

A ce sujet, il a clairement communiqué la position de son pays :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

" Ce que nous attendons, ce n'est ni un redéploiement, ni un déplacement tactique, mais le retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur".

Ce sommet, consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a connu la participation des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE), des USA, des Nations Unies, des organes de la CIRGL ainsi que de plusieurs Etats invités.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.