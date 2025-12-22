Madagascar: Ambohimalaza - Perquisition infructueuse au domicile d'Edgard Razafindravahy

Malgré l'absence du maître des lieux qui a de surcroît un statut de diplomate international de par sa qualité de Secrétaire Général de la Commission de l'Océan Indien (COI), la maison d'Edgard Razafindravahy a fait avant-hier l'objet d'une perquisition.

Aucune saisie

La perquisition menée samedi à l'aube au domicile d'Edgard Razafindravahy à Ambohimalaza s'est avérée infructueuse. La fouille du domicile a mis sens dessus dessous jusque sous les matelas n'a rien donné. Aucune saisie ni élément probant ou compromettant à l'issue de la perquisition qui s'est achevée à 8 h 57 précises. Un déploiement d'une dizaine d'éléments mixtes de forces de l'ordre pour rien même s'ils étaient présents sur les lieux dès 4 heures du matin, a-t-on appris de source locale.

Début de dérive

En revanche, l'opération diligentée, croit-on savoir par Faravohitra, risque de laisser une trace indélébile non seulement à l'échelle nationale mais également sur le plan régional voire au-delà de l'Indianocéanie, de par le statut de diplomate international du Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien.

Quoique la descente d'une dizaine d'éléments se soit déroulée sans tam-tam, ses échos se sont propagés comme une traînée de poudre au niveau du microcosme politique et au sein du corps diplomatique, grâce notamment aux réseaux sociaux et au « téléphone gasy » pour ceux qui ne sont pas connectés.

L'action car c'en était une, a fait le buzz même si elle n'a abouti à aucun résultat sauf à ternir l'image des autorités de la Refondation à cause de cette perquisition de trop qui constitue, selon de nombreux observateurs, un début de dérive du régime..

Statut spécifique

Depuis son élection au poste de SG de la COI, Edgard Razafindravahy ne réside plus à Ambohimalaza mais à Maurice. L'homme n'a plus aucune responsabilité politique ou administrative à Madagascar.

En procédant à une perquisition en son absence, le pouvoir en place donne l'impression de faire fi des accords régissant la Commission de l'Océan Indien, ainsi que le statut spécifique du Secrétaire général, assimilé à celui des agents diplomatiques internationaux qui bénéficient, selon les conventions, du principe d'inviolabilité de leur domicile.

Mais au-delà de ce cas précis, c'est la pratique même des perquisitions qui inquiète. Selon la Constitution actuellement en vigueur, « Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile (...) Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit ».

Excès de pouvoir

La série de perquisitions menées souvent sans la moindre transparence si ce n'est après ...coup et pas toujours dans les règles de l'art, donne le sentiment que l'opération qui consiste à rechercher des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale est en passe de basculer, si ce n'est déjà le cas, vers des excès de pouvoir. Sur fond(s) avec ou sans « s », pour ne pas dire « saosy » ou sous.

Vieilles pratiques

Ces règlements de compte (au propre comme au figuré) et tentatives de racket suivis parfois d'arrangements informels ou des interventions ont contribué à la chute du précédent régime. Les nouveaux tenants du pouvoir affirment vouloir rompre avec ces vieilles pratiques qu'on croit révolues sous l'ère du « Fanavaozana ».

Tout particulièrement dans le domaine de la Justice où le « deux poids deux mesures » ne devrait plus avoir ...droit de cité. Non seulement dans le milieu politique mais également dans la sphère économique où certains opérateurs continueraient de s'enrichir illicitement.

En toute impunité. Sans faire forcément l'objet de perquisitions du genre de celle qui vient d'avoir lieu à Ambohimalaza. Pour justifier son nom, la commune rurale n'avait pas besoin d'une telle opération qui a laissé COI car il n'y avait pas quoi à trouver.