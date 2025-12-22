Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « Je ne déshonorerai pas l'Androy »

Alors que la désinformation se propage auprès de l'opinion, le colonel Michaël Randrianirina dénonce ce qu'il qualifie de « calomnie » et invite la population de l'Androy à lui accorder sa confiance.

En visite à Ambovombe, dans le Sud de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République, a tenu à répondre aux accusations qui circulent à son encontre sur les réseaux sociaux. Devant une foule nombreuse, l'ancien chef de région de l'Androy a dénoncé ce qu'il qualifie de « calomnies » et appelé la population à la prudence. « Faites confiance à votre fils, je ne déshonorerai pas l'Androy », a-t-il lancé, réaffirmant son attachement profond à sa région et à ses valeurs.

Ventes d'or

Le colonel Randrianirina a rejeté en bloc les accusations qui lui prêtent des ventes d'or à Dubaï, le pillage des ressources nationales ou des pratiques de corruption. « Je n'ai ni vendu de l'or à Dubaï, ni volé les richesses du pays, ni pratiqué la corruption », a-t-il déclaré, manifestant sa peine face à ces rumeurs qu'il attribue à ses détracteurs.

« Ils pensent que je suis comme eux mais nous ne sommes pas comme ça », a-t-il insisté. Après le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, et le ministre de la Culture et de la Communication, Ogascar Fenosoa Mandrindrarivony, Michaël Randrianirina met en garde la population contre les dérives des réseaux sociaux et l'influence des fausses informations.

À l'écoute

Se présentant comme un homme d'action, il a également souligné sa méthode de travail basée sur l'efficacité et l'écoute des citoyens. « Nous travaillons, nous travaillons vite et nous restons à l'écoute de la population », a-t-il affirmé, rappelant que l'intégrité et la droiture sont des valeurs fondamentales du peuple Antandroy.

Ce déplacement s'inscrit dans une série de rencontres visant à renforcer le lien avec la population et à réaffirmer son engagement pour le développement local et la bonne gouvernance. Pour Michaël Randrianirina, la priorité reste claire : servir l'Androy avec loyauté et respect des traditions.