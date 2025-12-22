Congo-Brazzaville: Formation - La SDT annonce une grande rencontre nationale sur l'entrepreneuriat et l'employabilité

22 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La Société pour le Développement et le Travail (SDT) organise, en janvier 2026, une grande rencontre nationale dédiée à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes, au stade Alphonse Massamba-Débat. Cette initiative vise à mobiliser massivement la jeunesse congolaise autour de la création d'emplois et de la transformation des idées en projets concrets.

Placée sous le thème de l'action et de l'impact, la rencontre s'articulera autour de trois piliers majeurs : formation, financement et suivi. Les participants sont invités à venir avec une idée et à repartir avec une vision claire et des outils pour entreprendre. « Former aujourd'hui, financer demain et réussir ensemble », telle est la devise portée par la SDT.

Association engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat au Congo, la SDT mise sur la capacité de la jeunesse à impulser le changement. « L'État ne peut pas tout faire, mais la jeunesse congolaise peut tout changer », soutiennent les organisateurs, qui voient dans l'entrepreneuriat un levier essentiel pour créer des emplois, bâtir l'avenir et préparer le Congo de demain dès aujourd'hui.

La vision portée par la SDT est claire : « Un Congolais, un projet, un emploi. » À travers cette rencontre, l'association entend renforcer l'esprit d'initiative, encourager l'innovation et accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs projets, afin de créer la richesse de demain.

Pour toute information, les organisateurs invitent les intéressés à contacter le 06 650 97 37.

La SDT appelle à une mobilisation massive de la jeunesse congolaise pour oser entreprendre et bâtir ensemble le Congo de demain.

