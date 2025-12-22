Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les femmes et les jeunes du PCT se mobilisent pour le 6e congrès

Prélude à la tenue du 27 au 30 décembre à Brazzaville du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT), plusieurs membres des unions catégorielles ont participé à une marche ce dimanche.

La marche sportive de soutien au 6e congrès a été conjointement organisée par l'organisation des femmes du Congo (OFC) et la Force montante congolaise (FMC).

Des centaines de personnes ont été mobilisées pour marquer leur adhésion aux idéaux de leurs leaders. Composés essentiellement des femmes et des jeunes, les marcheurs ont parcouru la distance qui sépare la place de la liberté jusqu'au siège du parti, au quartier Mpila.

A l'arrivée, les marcheurs se sont mis en symbiose avec leur dirigeant notamment un comité dirigé par le secrétaire général, Pierre Moussa. Au nom des jeunes et des femmes du parti, le premier secretaire de la FMC, Osdet Vadim Mvouba, a lu un message dans lequel il lance un appel solennel à candidature du président du comité central, Denis Sassou N'guesso.

La secrétaire exécutif de l'OFC, Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo Ingani a présenté un mémorandum contenant les aspirations des femmes et jeunes du parti.

Dans ce document, ils plaident pour la poursuite des valeurs fondamentales acquises grâce à l'unité, la cohésion et la détermination des Congolais. Selon elle, la jeunesse qui est au coeur de la République, devrait être soutenue et accompagnée davantage dans le cadre des formations et les orientations professionnelles tout en promouvant l'entrepreneuriat.

« Concernant les orientations prioritaires, la jeunesse comme un acteur stratégique et incontournable pour l'avenir de notre pays. A cet effet, la FMC et l'OFC appellent à un renforcement soutenu des politiques publiques de formation, d'insertion professionnelle et de l'employabilité », a-t-elle indiqué.

Pierre Moussa, dans son mot a pris acte des différentes demandes et promis transmettre fidèlement ces informations au président du comité central.