Congo-Kinshasa: Lutte contre la désinformation - A Beni, un projet de la MONUSCO relance la Radio des FARDC

Réduite au silence depuis plus de trois ans en raison de pannes techniques et du manque de ressources, la Radio des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), outil de communication stratégique dans le Grand Nord du Nord-Kivu, est en cours de remise en service.

Cette opération intervient à travers un projet à impact rapide (QIP) de la Section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO, d'un montant de 49 192 dollars américains.

La pose de la première pierre s'est tenue le 20 décembre 2025 au camp militaire général Shiko, dans le quartier Mambango, à Beni, en présence de responsables militaires, d'autorités locales et de journalistes.

Répondre aux rumeurs

Dans une région marquée par l'activisme de groupes armés, la circulation de rumeurs et de fausses informations fragilise la relation entre les populations et les forces de défense et de sécurité. L'absence prolongée de la Radio des FARDC a limité la capacité de l'armée à communiquer avec les communautés locales.

« La radio demeure aujourd'hui l'un des outils les plus accessibles, les plus rapides et les plus proches de la population. Dans un contexte marqué par un défi sécuritaire majeur, il est indispensable de disposer d'un outil fiable pour informer en temps réel, éduquer et sensibiliser la population afin qu'elle s'approprie les opérations militaires en cours dans la province du Nord-Kivu et ses environs. La station radio dont nous lançons les travaux de construction est un symbole de fierté pour tous et du partenariat FARDC-MONUSCO », a déclaré le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord.

Un cadre de communication entre l'armée et les communautés

En diffusant une information vérifiée, la radio devrait contribuer à améliorer les échanges entre civils et militaires et à limiter l'impact des manipulations informationnelles.

« Je sais que cette radio va encore renforcer les relations entre les civils et les militaires, parce que même les civils viendront ici pour leurs communications et d'autres choses. Elle va vraiment renforcer la relation civilo-militaire », a expliqué Jean de Dieu Kanzoka Siliwere, chef du quartier Pasisi.

Un projet axé sur la communication de proximité

Pour la MONUSCO, ce projet relève des actions menées contre la désinformation et en faveur d'une meilleure circulation de l'information.

« Nous travaillons sans relâche à combattre la désinformation. Avec la construction de cette radio, nous allons pouvoir renforcer le rapprochement civilo-militaire pour mieux faire face aux fausses informations qui freinent souvent nos activités », a indiqué Michel Nolet, représentant du chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni.

Le projet prévoit la construction d'un bâtiment comprenant une salle technique et une salle de rédaction, équipé de matériels essentiels, notamment des ordinateurs, des microphones et un émetteur de 1 000 watts. La station sera alimentée par l'énergie solaire, avec un groupe électrogène d'appoint.

Représentant le maire de Beni, le commissaire supérieur Donat Atwena a souligné que cet accompagnement « témoigne de l'engagement de la communauté internationale aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts de consolidation de la paix », exprimant le souhait que la radio devienne « un instrument de communication responsable, de promotion de la paix, de l'unité nationale et de l'image positive de l'armée ».

Au-delà de l'infrastructure, ce projet repose sur le partenariat entre la MONUSCO et les FARDC et porte sur la remise en service de la Radio des FARDC dans le Grand Nord. Les travaux devraient durer trois mois.