Ile Maurice: MITD - Les admissions de janvier en suspens, la crainte grandit

Une lettre adressée aux autorités compétentes met en lumière de sérieuses préoccupations concernant le normal intake prévu pour janvier 2026 au Mauritius Institute of Training and Development (MITD). À quelques jours des vacances scolaires, le 12 décembre, aucune communication officielle n'a encore été faite concernant l'ouverture des candidatures, une situation jugée inhabituelle par plusieurs acteurs du secteur de la formation technique et professionnelle.

Traditionnellement, l'exercice d'admission pour la cohorte de janvier débute dès le mois de novembre, avec un appel à candidatures, suivi d'un processus de sélection durant les premières semaines de décembre. Les lettres d'offres sont ensuite émises avant la fin de l'année, accompagnées des formalités administratives. Or, à la date du 12 décembre, cette procédure n'avait toujours pas été enclenchée, alors même que les centres de formation s'apprêtaient à fermer pour les congés scolaires.

Selon la lettre, plusieurs centres auraient pourtant reçu, tout au long de l'année, des candidatures spontanées de jeunes souhaitant intégrer des programmes du MITD. Toutefois, en l'absence d'instructions officielles, ces dossiers seraient restés en suspens, sans qu'une date d'admission pour janvier 2026 ne soit clairement communiquée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, le normal intake s'adresse principalement aux jeunes ayant complété le Grade 9 (Form III), ainsi qu'aux décrocheurs des Grades 10, 11 et 13. Les candidats ayant complété un le niveau de National Education 2 ou d'autres formations équivalentes peuvent également postuler. Habituellement, les inscriptions à ces cours sont ouvertes en novembre. Cette année, toutefois, cette étape n'a pas eu lieu, suscitant incompréhension et inquiétude.

La lettre évoque également une récente procédure d'inscription exceptionnelle, organisée après la publication des résultats du National Certificate of Education, les 8 et 9 décembre, pour des candidats de Grade 9 et 9+. Cette initiative aurait connu un faible taux de participation. Une autre session d'inscription a été annoncée pour les 18 et 19 décembre dans le cadre du Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills (FPLNS), destiné aux jeunes ayant échoué ou réussi partiellement leurs examens. Si ces programmes sont jugés nécessaires, certains observateurs estiment toutefois qu'ils ne sauraient remplacer un exercice d'admission régulier.

Autre point soulevé : la situation administrative du MITD. Depuis novembre 2024, l'institution fonctionne sans conseil d'administration, limitant ainsi la prise de décisions stratégiques, notamment en matière de recrutement pour pallier le manque de personnel. Cette situation perdurerait malgré les besoins croissants dans le secteur.

La lettre alerte enfin sur les conséquences potentielles de ces retards et incertitudes. Pour de nombreux jeunes, la formation technique et professionnelle représente une véritable seconde chance pour acquérir des compétences et améliorer leur employabilité. Tout blocage ou retard prolongé risquerait, selon l'auteur, de compromettre leur avenir et de fragiliser davantage une frange déjà vulnérable de la jeunesse.

Face à cette situation, un appel est lancé pour une intervention rapide et des décisions claires afin de préserver l'intégrité du système de formation professionnelle et de garantir aux jeunes un accès effectif aux opportunités qui leur sont destinées

Sollicité, le ministère de l'Éducation indique que le processus de finalisation du board du MITD est en voie d'achèvement. En ce qui concerne les admissions, des précisions supplémentaires devraient être communiquées incessamment.