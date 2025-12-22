Ile Maurice: Meridius - Le meilleur pour la fin

Tout comme son compère Good Council, il a été un modèle de régularité cette saison. Et ce n'était donc que justice que Meridius remporte aussi une victoire cette année et quoi de mieux qu'un succès classique pour boucler sa saison!

Les stalles affichaient complets et pour ses adieux à la compétition, The Gatekeeper a été mis dans les meilleures conditions par Joorawon en surmontant son mauvais couloir pour se mettre dans le sillage du meneur Betathantherest au premier passage du but. Vinrent ensuite Magnum P I, Sun Blushed, At My Command, Bless My Path, Meridius, William Iron Arm, Xavion, Port Louis et Zil Moris.

La meute menée par Magnum P I et The Gatekeeper tomba sur le meneur à la route. Ce dernier vira d'ailleurs légèrement en tête. La circulation s'avéra cependant assez dense en ligne droite et l'on vit Zil Moris (Nastili) se faufiler. Mais c'était sans compter sur Meridius, qui émergea du peloton telle une flèche pour venir priver l'apprenti mauricien d'un moment d'éternité.

Pas exempt de tout reproche sur Good Council (5e course), Raymond Danielson fit amende honorable en s'adjugeant son deuxième succès classique après Good Council dans le Maiden. Avec deux victoires classiques, cela a été un véritable coup de maître pour le jeune entraîneur Arveen Nagadoo, qui a même convolé en justes noces en octobre dernier. 2025 a définitivement été "son» année!

Tout comme lors de la journée du Maiden, Arveen Nagadoo a baigné dans la lumière car outre le succès de Meridius dans la Coupe d'Or, ses coursiers ont également brillé, à commencer par le jeune Indigenous dans l'épreuve d'ouverture.

Sur le papier, il était celui qui avait la meilleure valeur intrinsèque. Et il n'a pas manqué son entrée en matière. Le gros "bébé" d'Arveen Nagadoo - il n'a que trois ans - a ainsi suivi sagement dans le dos de l'animateur Lava Burst, attendant patiemment son heure avant de faire la différence. Quoi qu'encore très green en ligne droite, il à fait le boulot pour s'offrir des débuts victorieux.

La dernière course de l'année n'a pas échappé non plus à l'écurie Nagadoo, qui a vu une autre nouvelle unité se signaler. Il s'agit de Canford Club, qui effectuait également ses débuts au Champ-de-Mars.

Transonic s'offre Good Council

De son premier couloir, Canford Club suivit dans le sillage du trio de tête composé de Blue Ribbon Day, Lingotto et Brand New World. Lle récent vainqueur River Hawk, qui améliora sa position en descente, se fit manger au finish, à l'image des autres partants, par Canford Club, décidément bien trop fort pour cette compagnie.

Il s'en est fallu de peu que l'écurie Arveen Nagadoo se signale également dans la deuxième épreuve avec le vieux Iditarod Trail. Dauphin de Babylon à sa dernière incursion, ce fils de Go Deputy âgé de 10 ans, a fait pratiquement jeu égal avec le favori Mystic Majesty, de six ans son cadet! Malgré un fin de course palpitante sous la conduite de l'apprenti Ecroignard, il a échoua à 0,05L de Mystic Majesty, qui remporta une quatrième victoire consécutive sur notre turf.

Lets Play Poker qui remet les pendules à l'heure. De sa première ligne, il s'est mis dans le sillage des meneurs. Alors que certains chevaux mieux en vue de l'épreuve ont dû batailler pour trouver un bon positionnement à l'instar d'Opague, "wide" sur tout le trajet, Lets Play Poker a pris la foulée du meneur Brave Bomber, Sooful en vieux renard exploitant l'ouverture inespérée que Taka (Fireflare) lui a offert sur un plateau en début de descente! Bien que difficile en ligne droite, il a su faire la différence en ligne droite sous la conduite du revenant Sooful.

L'écurie Daby doubla la mise avec Spelling Bee (4e course). Malchanceux à sa sortie précédente, il s'est fait justice, permettant au passage à Iannish Taka de se racheter de sa monte moins inspirée sur Fireflare dans l'épreuve précédente.

Roberto Perez n'est pas qu'un bon juge du pas. Le Chilien a effectivement plus d'un tour dans son sac, comme il l'a prouvé sur Common Grounds (5e C). Alors qu'il avait suivi les débats en queue de peloton, il a su tirer le meilleur de sa monture dans l'emballage final, portant son offensive en épaisseur avant de remonter tous ses adversaires. Après Good Living la veille, c'est le deuxième coursier de Vishal Nowbuth, le sponsor du week-end de courses, qui franchi la ligne d'arrivée en vainqueur.

Le record du 1365m pour Royal Wulff

L'écurie Mahadia a réalisé la passe de deux avec Transonic (6e C). Et il faut ici saluer le coup tactique de Samraj Mahadia qui a tenté crânement sa chance en alignant son vieux soldat face à notamment Good Council, le lauréat du Maiden cette année. En le confiant à l'apprenti Nirvan Nastili et sa remise, Samraj Mahadia n'a rien laissé au hasard.

En strong galloper, Transonic a déployé ses belles fouléesà l'avant. Il avait d'ailleurs encore plein gaz au 400m quand ses adversaires se sont décidés à se mettre en chasse. Mais il avait déjà fait le plus dur. Il maintint le cap en ligne droite alors que Good Council, Sugar Blast et Zeus tombaient sur lui. Good Council se retrouva privé de passage à mi-ligne droite. Le temps que Danielson le redirige vers l'intérieur, c'était déjà trop tard. Zeus termina comme une balle à l'extérieur pour la deuxième place.

L'écurie Allet participa, elle, à la fête par l'entremise de Royal Wulff. Et quelle course que celle réalisée par ce dernier! Au terme d'une course menée tambour battant par le revenant Valyrian King, Royal Wulff (Curatolo) a passé en revue tout le peloton pour stopper le chronomètre à 1.20.17, soit la nouvelle meilleure marque sur 1365m, effaçant le vieux record de Captain's Key qui datait de 2012.

Quand Lets Play Poker embarrasse les commissaires

Sa dernière course avait fait grand bruit et la prestation de Taka, qui l'avait piloté à l'occasion, avait été décriée en général. Mais elle était malgré tout passée comme une lettre à la poste lors de l'enquête ouverte par les commissaires. Deux semaines plus tard, Lets Play Poker est venu prouver ce que la grosse majorité des turfistes dénonçait depuis le début: le cheval n'avait pas bénéficié de toutes ses chances la dernière fois.

Et comble de l'ironie, pour son premier succès au Champde-Mars, Lets Play Poker, qui avait Sooful sur le dos cette fois, s'est imposé sur 1850m, alors même que son entourage avait exprimé des doutes quant à sa tenue sur 1600m au cours de l'enquête! Ah la glorieuse incertitude du turf...

Saison 2025: L'écurie Gujadhur, Nunes et Cumbre Vieja primés

Alors que le rideau est tombé sur la saison 2025 hier, l'heure était venue pour récompenser les star performers de la saison. Du côté des écuries, la palme est allée à l'écurie Gujadhur, qui marque son retour à la compétition avec un nouveau titre. Le stable jockey Manoel Nunes décroche une nouvelle Cravache d'Or tandis que la révélation Cumbre Vieja (Foo Kune), invaincu en cing sorties, devance Good Council pour le titre de Cheval de l'Année. Cidessous la liste des Equidors 2025.