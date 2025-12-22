Ile Maurice: Irfan Rahman tire sa révérence en janvier

Le commissaire électoral, Irfan Rahman, prendra sa retraite en janvier 2026, après avoir passé 27 ans à la tête de cette commission. Il a déjà informé le président de la République, Dharam Gokhool, ainsi que la Local Government Service Commission.

Irfan Rahman a été nommé commissaire électoral en 1998, succédant à Suraj Moosun. Après avoir obtenu son Higher School Certificate au collège Royal de Port-Louis, il s'est rendu à Londres, où il a été admis au Gray's Inn pour étudier le droit, avant d'être appelé au Barreau. De retour à Maurice, il a rejoint le cabinet de son oncle, feu Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel. Deux ans plus tard, Me Rahman a intégré le Parquet en tant que Crown Counsel, puis a été nommé magistrat au tribunal de Mapou, avant de devenir Senior Magistrate à la cour intermédiaire.

Au cours de sa carrière, il a officié comme Returning Officer pendant quatre ans pour les élections générales. En tout, Irfan Rahman a supervisé six élections générales.