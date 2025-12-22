Ile Maurice: Irfan Rahman tire sa révérence en janvier

22 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Suresh Moorlah

Le commissaire électoral, Irfan Rahman, prendra sa retraite en janvier 2026, après avoir passé 27 ans à la tête de cette commission. Il a déjà informé le président de la République, Dharam Gokhool, ainsi que la Local Government Service Commission.

Irfan Rahman a été nommé commissaire électoral en 1998, succédant à Suraj Moosun. Après avoir obtenu son Higher School Certificate au collège Royal de Port-Louis, il s'est rendu à Londres, où il a été admis au Gray's Inn pour étudier le droit, avant d'être appelé au Barreau. De retour à Maurice, il a rejoint le cabinet de son oncle, feu Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel. Deux ans plus tard, Me Rahman a intégré le Parquet en tant que Crown Counsel, puis a été nommé magistrat au tribunal de Mapou, avant de devenir Senior Magistrate à la cour intermédiaire.

Au cours de sa carrière, il a officié comme Returning Officer pendant quatre ans pour les élections générales. En tout, Irfan Rahman a supervisé six élections générales.

