Ile Maurice: S'organiser malgré les restrictions d'eau

À l'approche de Noël et du Nouvel an, période traditionnellement marquée par le grand nettoyage de la maison et les préparatifs festifs, de nombreux ménages doivent composer avec une réalité devenue récurrente : les restrictions d'eau. Malgré ces contraintes, les familles s'organisent, adaptent leurs habitudes et redoublent d'ingéniosité pour préserver l'esprit des fêtes sans renoncer à la propreté ni à la convivialité.

Pour Bibile, mère au foyer, la clé réside dans l'anticipation et l'organisation. Consciente des difficultés liées à l'approvisionnement en eau, elle explique qu'elle planifie minutieusement les tâches ménagères en fonction des heures où l'eau est disponible. «C'est vrai que nous faisons face à des problèmes d'eau, mais je classe mes tâches ménagères et j'utilise l'eau uniquement lorsqu'elle coule», confie-t-elle. À l'approche de Noël, elle s'efforce d'achever l'essentiel du nettoyage, d'autant plus qu'elle s'apprête à recevoir des invités. Pour elle, terminer le grand ménage en amont permet de vivre les célébrations avec plus de sérénité.

Sheila, de son côté, estime que les pénuries d'eau font désormais partie du quotidien et qu'il ne faut pas les laisser perturber la routine familiale. Selon elle, l'adaptation passe par un changement de rythme. «Je me levais déjà tôt pour faire le ménage, mais avec Noël et le Nouvel an qui approchent, je commence désormais mes journées à 5 h 30 du matin pour effectuer le grand nettoyage», confie-t-elle. En profitant des premières heures de la journée, elle parvient à accomplir les tâches nécessitant de l'eau, tout en conservant le reste de la journée pour d'autres préparatifs liés aux fêtes.

Pour Viren, la gestion du ménage se fait à deux. Son épouse et lui travaillent tous les deux et ne disposent que des week-ends pour s'occuper de l'entretien de la maison. «Ce n'est pas facile pour ma femme de tout faire seule. Alors, je lui donne un coup de main. Mo oblize met lame dan lapat mwa osi», confie-t-il avec le sourire. Concernant les restrictions d'eau, le couple attend les périodes d'approvisionnement pour s'attaquer aux tâches les plus gourmandes en eau, comme le lavage des rideaux ou le nettoyage de la cour. Cette organisation leur permet de maintenir leur maison propre, sans faire de gaspillage.

Dans certaines familles, la solidarité intergénérationnelle joue également un rôle clé. Nilesh et Nishta, frère et sœur en vacances scolaires, participent au grand nettoyage familial. Pendant que leurs parents sont au travail, ils profitent de leur présence à la maison pour accomplir les tâches nécessitant de l'eau lorsque celle-ci est disponible, comme laver les vitres ou faire la lessive. Leur contribution allège la charge des parents et permet d'avancer efficacement dans les préparatifs.

Malgré les restrictions d'eau, ces témoignages illustrent la capacité des ménages à s'adapter et à faire preuve de résilience. Entre organisation rigoureuse, entraide familiale et ajustement des horaires, le grand nettoyage avant les célébrations de fin d'année reste possible. Plus qu'une contrainte, cette situation pousse les familles à repenser leurs habitudes et à valoriser la solidarité afin de préserver l'essentiel : le partage et la convivialité propres aux fêtes de Noël et du Nouvel an.