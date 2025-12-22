Ile Maurice: Vishal Baujeet - «On revalorise les chiffres, pas la profession»

22 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Le rapport du Pay Research Bureau (PRB), instance indépendante chargée de revoir les salaires et conditions de service dans le secteur public, suscite de vives réactions au sein du corps enseignant. Ce rapport, qui concerne la fonction publique, les autorités locales, les organismes parapublics ainsi que l'Assemblée régionale de Rodrigues, propose une augmentation moyenne pondérée de 15,3 % des salaires, soit presque le double des 7,95 % accordés lors du précédent exercice.

Selon Vishal Baujeet, président de la Government Teachers' Union (GTU), cette hausse vise principalement à rehausser les bas salaires afin qu'ils se situent au-dessus du salaire minimum. Toutefois, son coût - estimé à Rs 10,9 milliards par an - a conduit le gouvernement à opter pour une mise en œuvre progressive : 50 % des augmentations seront appliquées à partir de janvier 2026 et la totalité en janvier 2027. Une décision qui passe mal auprès des enseignants, notamment du primaire.

«Le métier souffre déjà d'un manque criant de reconnaissance professionnelle et sociale, ce qui affecte gravement la motivation et l'attractivité de la profession», souligne Vishal Baujeet. Il regrette que le rapport ne prévoie aucun mécanisme clair pour valoriser l'expérience, l'engagement et l'évolution de carrière des enseignants du primaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La GTU déplore également l'absence de mesures concrètes visant à améliorer l'environnement de travail et le bien-être professionnel. Enfin, l'absence de rétroactivité est perçue comme une injustice majeure par les enseignants, qui estiment ne pas être reconnus à la hauteur de leur contribution essentielle au système éducatif.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.