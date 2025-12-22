Sénégal: Tournée économique - Le chef de l'État lance à Tanaff les travaux d'un corridor routier stratégique avec la Guinée-Bissau

Au troisième jour de sa tournée économique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé, à Tanaff, dans le département de Sédhiou, les travaux du projet d'amélioration des corridors routiers avec la Guinée-Bissau. L'un des projets phares porte sur l'aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff-frontière Guinée-Bissau.

Le tracé s'étend sur 26 kilomètres. L'objectif est de contribuer au désenclavement de l'intérieur du Sénégal et de la Guinée-Bissau, de renforcer l'intégration et le commerce sous-régional, mais également de réduire la pauvreté. Le coût du projet est estimé à 23 milliards de FCFA.

À Tanaff, le chef de l'État a été accueilli par le président du groupe parlementaire de la majorité, Ayib Daffé, et son collègue Mohamed Dicko.

S'agissant des infrastructures connexes, le projet prévoit l'aménagement de 60 kilomètres de pistes, la construction de quatre infrastructures marchandes, d'une gare routière, de dix forages, ainsi que de 2 000 mètres de mur de clôture. Il est également prévu la réhabilitation de huit salles de classe et d'un poste de santé.