Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Botswana : Pape Thiaw sans détour avant la bataille

Favori ou pas, pourquoi avoir remplacé un défenseur blessé par un milieu de terrain ? Adeptes d'un coaching participatif, parfois seul face aux choix forts, Pape Thiaw n'a éludé aucune question lors de la conférence de presse d'avant-match Sénégal-Botswana.

Accompagné de son capitaine, comme le veut le cérémonial des rencontres internationales, Pape Thiaw s'est présenté ce lundi dans la salle de conférence du stade Ibn Batouta de Tanger, où le Sénégal ira à l'assaut de la forteresse botswanaise mardi 23 décembre à 15 h GMT, pour le compte de la première journée du groupe D de la CAN Maroc 2025.

« J'ai bien étudié le jeu du Botswana. Je m'attends à un bloc bas », a analysé le sélectionneur sénégalais. Une prise de parole fidèle à son style : directe, libre et sans fioritures. « Nous ne nous cachons pas. Le Sénégal assume son statut de favori », a-t-il martelé, dissipant toute ambiguïté mêlée de faux-semblants.

Un discours partagé par son capitaine Kalidou Koulibaly : « Nous prenons très au sérieux le Botswana, qui a éliminé le Cap-Vert, pourtant qualifié pour la prochaine Coupe du monde. » Prudence de rigueur, mais l'humeur générale reste à la clarté et à la confiance maîtrisée.

Coaching participatif

Les choix de Pape Thiaw se lisent comme de l'eau de roche, notamment lorsqu'il est interrogé par Le Soleil sur la logique du remplacement du défenseur blessé Ilay Camara par le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara. « Le but est d'équilibrer le milieu de terrain. Avec des joueurs comme Krépin Diatta et Antoine Mendy, capables d'évoluer au poste d'arrière droit, la convocation d'un milieu supplémentaire était plus judicieuse », a-t-il expliqué sans détour.

Une décision forte pour le sélectionneur national, qui s'apprête à vivre sa première CAN, alors que Maroc 2025 constituera la cinquième pour certains cadres comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Édouard Mendy ou encore Ismaïla Sarr. « Je prône un coaching participatif, en associant ces cadres à mes réflexions, aussi bien dans le jeu que dans la vie du groupe », confie Pape Thiaw.

Le retour d'Assane Diao

Au rayon des bonnes nouvelles, le sélectionneur a annoncé l'arrivée de Habib Diarra. Le groupe est désormais au complet, sans blessure à signaler. Reste le cas Assane Diao, toujours sujet à discussions. Cette fois, c'est le capitaine Koulibaly qui a pris la parole : « Avant son départ du groupe, nous lui avons tous parlé pour lui remonter le moral. Si l'équipe va en finale, Assane Diao sera invité à venir y assister. »

Il ne reste plus aux « Lions » qu'à partir à la chasse aux « Zèbres », avec l'ambition d'une première sortie victorieuse, annonciatrice d'un hiver marocain prometteur et enchanteur.