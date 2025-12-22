Afrique: CAN Maroc 2025 - Mali–Zambie et Afrique du Sud–Angola au programme, des duels très attendus

Le Mali et la Zambie s’affrontent ce lundi 22 décembre au stade Mohammed V de Casablanca, à l’occasion de leur entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Cette rencontre marque un premier tournant dans la phase de groupes, où un bon départ est souvent déterminant pour la suite de la compétition.

Les Aigles du Mali et les Chipolopolo de Zambie, tous deux logés dans le groupe A, se disputent les trois premiers points du tournoi. Le Mali aborde cette rencontre avec l’ambition de lancer positivement sa campagne.

Fort d’un effectif équilibré et expérimenté, le sélectionneur Tom Saintfiet mise sur une organisation collective solide et une bonne maîtrise du jeu pour poser les bases de son parcours. L’objectif est clair : s’imposer dès la première journée, comme l’a indiqué le technicien belge en conférence de presse.

La Zambie affiche des intentions similaires. Les Chipolopolo entendent capitaliser sur leur préparation et sur un style de jeu plus direct, axé sur la vitesse et les transitions rapides. Le sélectionneur Musa Sichone s’est montré confiant quant à l’état de forme de son groupe, insistant sur une approche progressive mais ambitieuse.

Sur le plan historique, les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois en Coupe d’Afrique des Nations, lors de la demi-finale de l’édition 1994, remportée par la Zambie (4-0). Ce nouveau duel, très attendu, s’annonce équilibrer et pourrait se jouer sur des détails, notamment l’efficacité offensive et la concentration défensive.

Groupe B : Afrique du Sud–Angola et Égypte–Zimbabwe au programme

Dans l’après-midi, deux autres rencontres sont au programme. L’Afrique du Sud affrontera l’Angola à 14h GMT au stade Mohammed V de Casablanca, tandis que l’Égypte croisera le Zimbabwe à 20h GMT au Grand Stade d’Agadir.

Les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud affichent une ambition assumée. Forte d’une dynamique positive ces dernières années, la sélection sud-africaine croit en ses chances de franchir un nouveau cap. « Nous avons passé de belles années, nous avons bien joué, mais gagner ce tournoi reste très difficile », a déclaré le sélectionneur Hugo Broos au micro de la CAF.

Du côté des Palancas Negras de l’Angola, le sélectionneur Patrice Beaumelle s’attend à une opposition de très haut niveau face à une équipe sud-africaine en pleine confiance. « Nous affrontons une équipe qui arrive avec beaucoup de certitudes. L’Afrique du Sud reste sur une série de 26 matches sans défaite », a-t-il rappelé. « C’est une équipe qui a trouvé son équilibre et qui se projette déjà vers sa prochaine Coupe du Monde. »

Ce premier duel du groupe B s’annonce ainsi particulièrement disputé, avec quatre nations prêtes à se battre pour décrocher leurs premiers points dans la compétition.