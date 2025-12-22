Maroc: La DIDH examine les moyens de lutte contre toutes les formes de discrimination

La Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH) a organisé, jeudi soir à Tanger, une rencontre dédiée à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, notamment dans le milieu sportif.

Placée sous le thème "Lutte contre la discrimination: normes internationales et enjeux nationaux", cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme et de la commémoration du 60e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Organisée en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et ONU Femmes, cette manifestation a mis en lumière le cadre normatif international de lutte contre la discrimination, ainsi que les formes contemporaines de racisme, en particulier dans le domaine sportif.

Cet événement, qui s'est tenu en présence notamment du délégué ministériel chargé des droits de l'Homme, Mohamed El Habib Belkouch, et de représentants de départements gouvernementaux, d'institutions nationales, d'agences des Nations unies et de la société civile, ainsi que d'experts et d'universitaires, a été marqué par la tenue d'une table ronde, ayant permis d'aborder plusieurs thématiques, dont l'expérience marocaine en matière de lutte contre la discrimination raciale.

Les participants ont également évoqué le rôle de la société civile et des institutions dans la prévention de la discrimination et des discours de haine dans l'espace sportif, ainsi que la responsabilité des médias sportifs dans la promotion des valeurs d'égalité et de respect.

S'exprimant à cette occasion, M. Belkouch a souligné que la thématique de cette rencontre renvoie à une problématique complexe et multidimensionnelle, et à l'intersection des dimensions juridiques et institutionnelles avec les facteurs culturels, sociaux et économiques.

Il a précisé que la discrimination, dans ses diverses manifestations, ne se limite pas à un domaine particulier, mais peut prendre des formes explicites ou implicites, individuelles ou structurelles, affectant l'accès aux droits, compromettant l'égalité des chances, sapant la confiance dans les institutions et entravant la participation pleine et effective à la vie publique.

Le sport, en tant qu'espace populaire d'envergure et révélateur du degré d'adhésion des sociétés aux valeurs universelles, figure parmi les domaines où ces défis se manifestent de manière évidente, notamment à travers les questions liées à l'identité, à l'appartenance et aux modes de soutien des supporters, a-t-il expliqué.

M. Belkouch a également indiqué que cette rencontre intervient à l'approche d'importantes échéances sportives pour le Maroc, notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la co-organisation de la Coupe du monde 2030.

Il a estimé que ces événements constituent une opportunité pour consolider un modèle national fondé sur l'ouverture et la diversité, tout en impliquant une responsabilité accrue en faveur de la promotion d'un environnement sportif exempt de toute forme de discrimination, basé sur le fair-play, la sécurité sportive, l'égalité des chances, l'accès équitable aux infrastructures et services sportifs, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs sportifs, administratifs et sécuritaires.

Dans ce cadre, le responsable a rappelé que la DIDH poursuit son accompagnement des efforts nationaux visant à prévenir et à combattre la discrimination, à travers la convergence des politiques publiques, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement de la coordination entre les différents intervenants, en vue d'instaurer une approche globale fondée sur l'égalité effective, la dignité humaine et la non-discrimination.

De son côté, la coordonnatrice résidente du PNUD au Maroc, Ilaria Carnevali, a affirmé que la lutte contre la discrimination relève de la responsabilité collective, dans tous les domaines de la vie publique et privée, y compris le sport, qu'elle a qualifié d'espace universel de rencontre et de transmission des valeurs humaines.

Elle a souligné que le Maroc, porté par une forte passion pour le sport et des ambitions affirmées, dispose d'un potentiel important pour faire du sport un levier de prévention de la discrimination, de promotion de l'inclusion et de diffusion des valeurs des droits de l'Homme, notant que le Royaume a placé l'inclusion, la justice et la dignité humaine au cœur de sa vision de développement.

Rappelant que la Constitution marocaine de 2011 interdit explicitement toutes les formes de discrimination et consacre l'égalité entre l'ensemble des citoyennes et citoyens, elle a relevé que les avancées réalisées par le Maroc se reflètent également dans le nouveau modèle de développement, qui érige l'inclusion, la justice sociale et l'égalité des chances en piliers des transformations en cours.

Pour sa part, le représentant résident et coordonnateur des programmes de l'UNFPA au Maroc, Mahdi Halmi, a estimé que le sport, en tant qu'espace de rassemblement et d'émotions partagées, constitue un outil puissant pour promouvoir l'égalité, le respect et le vivre-ensemble, appelant particulièrement les jeunes à s'engager activement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination dans ce domaine.

Il a indiqué que l'UNFPA œuvre, en collaboration avec ses partenaires au Maroc, notamment la DIDH, et avec les jeunes, pour renforcer les capacités de rejet de la discrimination et les transformer en acteurs de la cohésion sociale et du changement positif.

De son côté, le responsable des programmes d'ONU Femmes au Maroc, Aymane Saidi, a mis en exergue l'engagement du Maroc, depuis plusieurs années, dans un processus structurel visant à renforcer l'État de droit et à consacrer la primauté des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme.

Il a relevé l'évolution notable du Royaume vers une approche plus intégrée, combinant droits de l'Homme, données statistiques et territorialisation des politiques publiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des formes multiples d'inégalités et de discrimination, tout en tenant compte des spécificités locales, des catégories en situation de précarité et des expériences vécues, en particulier celles des femmes.

La rencontre a également été marquée par un hommage rendu à la diplomate marocaine défunte Halima Embarek Warzazi (1933-2025), en reconnaissance de son parcours professionnel et humain exceptionnel au sein du système des Nations unies.

Mme Warzazi a consacré une part importante de sa carrière à la défense des valeurs d'égalité et à la lutte contre la discrimination raciale, occupant des fonctions de haut niveau au sein du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, contribuant au développement des mécanismes de suivi et de monitoring, et renforçant la visibilité des enjeux de justice et de dignité humaine, notamment ceux des pays en développement, dans les débats onusiens.