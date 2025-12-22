Afrique: Le rôle du Maroc dans l'inscription de la lutte contre la corruption à l'agenda du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU mis en avant à Doha

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Vienne (ONUV) et des organisations internationales, Azzeddine Farhane, a mis en avant, vendredi à Doha, la contribution substantielle du Royaume à l'inscription de l'impact négatif de la corruption sur la jouissance des droits de l'Homme à l'agenda du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH).

Intervenant lors d'une session organisée en marge des travaux de la 11e Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (COSP 11-CNUCC), tenue à Doha du 15 au 19 décembre, M. Farhane a souligné que le Maroc joue, depuis plus d'une décennie, un rôle pionnier à travers la présentation de résolutions adoptées successivement par consensus au sein du CDH et portant sur l'impact négatif de la corruption sur la jouissance des droits humains.

Lors de cette session, organisée conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), il a affirmé que le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et conformément à Ses Hautes Orientations, a fait le choix de placer la probité au coeur de son projet de développement, en tant que fondement de la confiance, condition de l'efficacité des politiques publiques et pilier de l'accès équitable aux droits et aux services.

Dans ce contexte, le diplomate marocain a réitéré l'engagement du Royaume, à travers ses initiatives à Vienne et à Genève, notamment la résolution relative au suivi de la Déclaration de Marrakech et celle portant sur l'impact négatif de la corruption sur la jouissance des droits de l'Homme, en faveur d'une meilleure cohérence et coordination entre les processus de Vienne et de Genève dans la lutte contre la corruption.

Il a également souligné que le leadership du Maroc dans ce domaine remonte à l'organisation à Marrakech, en 2011, de la quatrième Conférence des États parties à la CNUCC (COSP 4), un rendez-vous historique qui a consacré la prévention comme levier central de la lutte contre toutes les formes de corruption.

M. Farhane a rappelé, à cet égard, la déclaration conjointe publiée par le Maroc au nom de 134 États membres lors de la 20e session du CDH en 2012, soulignant que ce texte historique a consacré la reconnaissance internationale du fait que la corruption porte gravement atteinte à la jouissance des droits de l'Homme, entrave le développement et affaiblit la légitimité démocratique des institutions.

Il a également indiqué que le Maroc, en partenariat avec quatre États, a présenté la première résolution du CDH consacrée spécifiquement à la corruption et aux droits de l'Homme, laquelle a donné lieu à l'organisation d'une table ronde de haut niveau en mars 2013, au cours de laquelle experts et États ont réaffirmé le lien étroit entre corruption et atteinte aux droits humains.

Le diplomate marocain a, par ailleurs, mis en lumière les six résolutions présentées par le Maroc au CDH entre 2013 et 2023, adoptées par consensus, qui ont contribué à approfondir la compréhension internationale des interactions entre corruption, gouvernance et droits de l'Homme.

Il a précisé que la résolution présentée par le Maroc lors de la session actuelle de la COSP 11 de la CNUCC sur le suivi de la Déclaration de Marrakech relative à la prévention de la corruption, également adoptée par consensus, comporte trois paragraphes, dans le préambule et les dispositions opérationnelles, consacrés à l'impact négatif de la corruption sur la jouissance des droits de l'Homme, dans le cadre de la coordination entre les processus de Genève et de Vienne.

M. Farhane a réaffirmé la volonté du Maroc de maintenir et de renforcer la dynamique impulsée par les processus de Genève et de Vienne, exprimant la disponibilité constante du Royaume à poursuivre une coopération constructive avec l'ensemble des partenaires en vue de bâtir une architecture internationale plus cohérente et plus efficace pour la promotion de la probité et la lutte contre la corruption.

Outre M. Farhane, le Maroc participe à la COSP 11 avec une délégation conduite par le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Benalilou, et comprenant notamment l'ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohammed Setri, l'inspecteur général des finances au ministère de l'Économie et des Finances, Mohammed Manchoud, ainsi que des représentants de plusieurs institutions et instances nationales.

A noter que la Conférence des États parties à la CNUCC constitue le plus grand forum international dédié à la lutte contre la corruption et à la promotion de l'intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance.

Organisée tous les deux ans, elle réunit les 192 États parties à la Convention, ainsi que plus de 2.500 participants issus des gouvernements, des organisations régionales et internationales, du secteur privé, de la société civile et d'experts en matière de prévention et de lutte contre la corruption.