Maroc: Projection à Rabat du documentaire 'Ceux qui veillent' de Karima Saïdi

Le documentaire "Ceux qui veillent" de la réalisatrice belgo-marocaine, Karima Saïdi, a été projeté, jeudi à Rabat, offrant aux spectateurs une oeuvre profondément humaine, qui explore les liens spirituels entre les vivants et leurs défunts.

Projeté à l'initiative du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et du Cercle des lauréats de Belgique, ce documentaire met les projecteurs sur la manière dont les descendants d'immigrés des trois religions monothéistes entretiennent les rapports avec leurs morts.

Pendant 87 minutes, la réalisatrice focalise sa caméra sur le cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, transformant un espace souvent associé à l'isolement et à l'oubli en un lieu d'hommage à la mémoire et de prolongement de la vie sous d'autres formes.

Unique en son genre, ce cimetière où coexistent différentes confessions dans le strict respect de leurs rites, se mue en lieu de confidences, d'écoute et de partage, porté par des valeurs de voisinage paisible, de solidarité humaine et d'entraide.

À travers des rencontres intimes, le film révèle une relation singulière entre les êtres et leurs défunts, mêlant tragique et burlesque, poésie et humour, et mettant en lumière l'inventivité des vivants dans leur rapport à la mort.

S'appuyant sur un langage cinématographique maîtrisé, la réalisatrice aborde la souffrance liée à l'absence physique des êtres chers, tout en soulignant la dimension universelle de la mort, à travers les funérailles et les rituels propres aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens orthodoxes.

Cette œuvre, fruit d'un travail acharné, est née du désir de faire découvrir au public le cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, en tant que "territoire apaisé" que chacun peut s'approprier, a déclaré la réalisatrice à la MAP.

De son côté, le président du CCME, Driss El Yazami, a salué la qualité de cette oeuvre "profondément humaine" qui explore, de manière subtile, "la transformation de l'immigration", réaffirmant en outre l'engagement du Conseil à contribuer à promouvoir la projection au Maroc des productions de la diaspora marocaine dans divers domaines.

Projeté en partenariat avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc et avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), "Ceux qui veillent" a été présenté en compétition internationale lors du Festival du film documentaire d'Amsterdam (IDFA), au festival Cinéma méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed) et au dernier Festival international du film de Marrakech, dans la catégorie "Panorama du cinéma marocain".

Karima Saïdi est une cinéaste dont le travail explore les thèmes de l'exil et de la mémoire. Cette diplômée en montage de films, a développé un parcours aux multiples facettes. Elle est monteuse de documentaires et scripte sur des films de fiction.