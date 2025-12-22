Maroc: CMR - Journées portes ouvertes au profit des nouveaux retraités

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a organisé, samedi à Rabat, la deuxième édition des Journées portes ouvertes au profit des nouveaux retraités, sous le thème "Votre retraite... notre engagement se poursuit", en vue de présenter les différents services et facilités offerts par la CMR durant cette phase transitoire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Caisse à accompagner ses affiliés et à garantir un passage fluide vers la retraite, à travers la mise à disposition d'informations précises et de services numériques permettant de simplifier les procédures.

Services numériques et accompagnement personnalisé

S'exprimant à cette occasion, le directeur de la CMR, Lotfi Boujendar, a indiqué que ces Journées portes ouvertes ambitionnent de faire connaître aux affiliés les nouveaux services proposés par la Caisse, notamment via le portail électronique, l'application mobile, ainsi que l'application "WhatsApp", en plus du centre d'appel et du service d'accueil sur rendez-vous.

Dans une déclaration à la MAP, M. Boujendar a relevé que la CMR dispose de centres d'accueil à Rabat et Salé, ainsi que de plusieurs délégations régionales offrant les mêmes services, notant que l'édition de cette année s'est distinguée par son ouverture sur les villes de Casablanca, Marrakech et Oujda à travers des rencontres de communication organisées simultanément avec les activités de Rabat.

Nouveaux services pour les retraités à partir de 2026

Il a également annoncé le lancement, à partir de 2026, de nouveaux services au profit des retraités via la plateforme électronique de la Caisse, qui a été développée afin de répondre à leurs besoins et de leur permettre de bénéficier de prestations supplémentaires.

Accompagnement psychologique et préparation à cette nouvelle étape

De son côté, la cheffe de pôle client, Khadija El Houdaighi, a mis en avant l'importance de cet évènement, qui permet de présenter aux affiliés et aux nouveaux retraités une série de services et facilités mis à leur disposition, à travers des réponses à leurs questions et préoccupations dans le cadre d'une approche interactive et participative, axée sur l'accompagnement de cette étape importante de leur vie.

Elle a, ainsi, souligné qu'à l'instar de l'édition précédente, le programme de cette année a réservé un espace spécifique à l'accompagnement et au soutien des nouveaux retraités, afin de les aider à se préparer positivement à cette nouvelle phase.

Retours positifs des participants

S'agissant des affiliés proches de la retraite ayant pris part à ces Journées portes ouvertes, ils ont unanimement salué, dans des déclarations similaires, l'importance de telles rencontres pour répondre aux diverses questions et inquiétudes qui les préoccupent avant leur départ à la retraite, ainsi que pour surmonter les difficultés susceptibles.

Dans ce sens, une fonctionnaire à la veille de la retraite, s'est dite heureuse d'avoir participé à ces Journées portes ouvertes, louant les efforts considérables déployés par la CMR pour rapprocher ses services de ses affiliés, notamment en matière de numérisation et de prise de rendez-vous, ce qui permet d'épargner aux nouveaux retraités les déplacements et les longues attentes lors du suivi de leurs dossiers.

Un programme riche et diversifié

La deuxième édition a été marquée par un programme riche comprenant plusieurs volets, allant d'interventions interactives à des présentations variées, ainsi que la projection d'un film institutionnel mettant en lumière la stratégie et le bilan des actions de la Caisse au cours des dernières années.

Cette édition a connu également la présentation de capsules de sensibilisation visant à informer les nouveaux retraités des différents services et facilités mis à leur disposition par la CMR à court, moyen et long termes.