Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a érigé le renforcement des relations de coopération avec les pays africains en moteur de son action africaine, a affirmé, samedi au Caire, l'Ambassadeur, Directeur général des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazough.

S'exprimant à l'occasion de la deuxième conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique, M. Yazough a souligné que le Royaume a consacré, dans sa Constitution, un engagement clair en faveur du raffermissement des relations de coopération avec les peuples et les pays africains, en particulier ceux du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, notant que cette orientation stratégique constitue le socle de l'action africaine du Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Il a précisé que la vision du Maroc à l'égard de l'Afrique repose sur une conviction profonde selon laquelle le développement du continent ne peut être envisagé que dans le cadre d'un développement partagé, fondé sur la coopération, les synergies économiques et la solidarité entre les pays africains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Yazough a relevé que le Royaume a accordé une attention particulière à la mise en oeuvre de projets de coopération concrets, structurants et à fort impact avec ses partenaires africains, mettant en exergue la multiplication des partenariats dans les domaines du développement humain, notamment la santé, le logement, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la sécurité alimentaire, parallèlement à l'investissement dans des secteurs productifs générateurs de croissance et d'emplois.

Grâce à cet engagement constant, le Maroc s'est hissé au rang de premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et de deuxième investisseur à l'échelle du continent, a-t-il indiqué.

Au-delà de la coopération bilatérale, a poursuivi M. Yazough, le Maroc oeuvre à la promotion d'un partenariat trilatéral ambitieux, riche et diversifié, cadre dans lequel s'inscrit sa vision de la coopération avec la Fédération de Russie, dans une dynamique fondée sur le principe du partenariat gagnant-gagnant.

De même, il a fait observer que ce Forum, par sa double vocation de plateforme de dialogue politique Sud-Sud et de mécanisme de coopération russo-africaine, incarne pleinement cette orientation.

Abordant les potentialités prometteuses du partenariat Russie-Afrique, comme en témoigne la densité des échanges économiques et commerciaux, M. Yazough a exposé les perspectives de renforcement de la coopération trilatérale, à la lumière de l'expérience et des initiatives structurantes du Maroc.

Dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, il a indiqué qu'une coopération ambitieuse, conjuguant l'expertise russe en matière de production céréalière, de logistique et d'engrais à l'expérience marocaine dans les domaines de l'agriculture intelligente face au climat et de l'irrigation, est à même d'impulser une dynamique nouvelle au service de la sécurité alimentaire du continent africain.

S'agissant de la sécurité énergétique, M. Yazough a souligné que l'accès à une énergie fiable, abordable et durable constitue un levier fondamental de toute industrialisation, rappelant, à cet égard, que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, Initiative Royale pionnière, s'impose comme un projet structurant dépassant la seule dimension énergétique pour devenir un puissant catalyseur de l'intégration régionale et du développement économique.

Le diplomate marocain a également évoqué les perspectives de complémentarité avec l'expertise russe dans ce domaine, tout en réaffirmant la disponibilité du Maroc, fort de son leadership reconnu en matière d'énergies renouvelables, à partager son expérience.

S'attardant sur la question de la connectivité et des infrastructures intégrées, M. Yazough a fait savoir que le développement du commerce intra-africain constitue un vecteur essentiel de prospérité, notant que l'Initiative atlantique, lancée par SM le Roi Mohammed VI, vise à instaurer un cadre institutionnel regroupant plusieurs pays riverains de l'océan Atlantique, en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée.

Dans la même dynamique, l'Initiative Royale visant à permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'océan Atlantique ambitionne de désenclaver l'Afrique de l'Ouest par la mobilisation des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires du Royaume, ouvrant ainsi de vastes perspectives de coopération dans les domaines du transport, de la logistique et des grands chantiers structurants.

Il a, par ailleurs, souligné que les projets de développement demeurent étroitement liés à l'existence d'un environnement sûr et stable, notant que les menaces terroristes, la criminalité transfrontalière organisée et l'extrémisme violent exigent une mobilisation collective et une coordination accrue.

A cet égard, le Maroc, fort de l'expérience probante qu'il a accumulée en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité préventive, se tient prêt à contribuer, dans le cadre d'une coopération trilatérale respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, au renforcement des capacités des pays africains, a-t-il soutenu.

Concernant le capital humain et l'innovation, M. Yazough a relevé que plus de 32.000 étudiants africains ont bénéficié d'une formation en Russie, faisant de la coopération éducative un pilier solide qu'il convient de consolider et d'élargir aux domaines scientifiques et technologiques de pointe.

Il a estimé qu'une coopération trilatérale entre la Russie, l'Afrique et le Maroc dans les domaines de la formation technique, de la recherche et développement et de l'innovation numérique serait à même d'accélérer l'édification d'une économie du savoir à l'échelle du continent africain.

Et M. Yazough d'ajouter que la participation du Maroc à ce Forum procède d'une conviction profonde qui guide l'action africaine du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, selon laquelle le continent africain s'affirme comme un acteur incontournable des équations géopolitiques contemporaines, fort de sa diversité et résolument engagé à forger son avenir par les efforts concertés de ses propres fils.

La délégation marocaine prenant part à cette conférence est composée, outre M. Fouad Yazough, de M. Abdellah Boutadghart, ambassadeur, directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.