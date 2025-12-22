Maroc: Clôture de l'exercice 2025 de ANCFCC - Des performances de premier ordre

L'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), clot l'exercice 2025, en affichant des performances de premier ordre, à la fois sur les plans métiers et financier.

Le Conseil d'administration de l'Agence s'est tenu à cet égard le 18 décembre 2025, sous la présidence de Ahmed El Bouari, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce et d'Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale ainsi que de l'ensemble des membres du Conseil.

Cette réunion, consacrée principalement aux réalisations de l'année 2025 et aux projections arrêtées pour l'exercices 2026, a été l'occasion de mettre en lumière les résultats remarquables obtenus par l'Agence au cours de l'année écoulée, avec notamment: un chiffre d'affaires record de 10,9 milliards de DH, en progression de 17% par rapport à l'exercice 2024, une contribution importante aux finances publiques, avec 7,5 milliards de DH versés à l'Etat, dont 6,5 milliards directement au Budget général.

Karim Tajmouati, Directeur général de l'Agence, a mis en relief les avancées majeures des réalisations au titre de l'année 2025, et ce à travers des indicateurs en nette hausse portant ainsi : sur l'immatriculation de 1.100.000 hectares à travers le territoire national, la production de 430.000 titres fonciers en hausse de +15% par rapport à l'année précédente.

Les inscriptions sur les livres fonciers du Royaume du Maroc ont atteint un niveau record de 1.200.600 actes, en progression de +14% par rapport à 2024.

L'ensemble de ces indicateurs reflètent le niveau des efforts déployés par l'Agence pour accélérer le rythme de l'immatriculation foncière, tout particulièrement dans le monde rural, où 150.000 titres fonciers ont été créés.

L'Agence poursuit le déploiement de sa stratégie de transformation digitale, avec comme axes centraux le renforcement de la cybersécurité et la mise en oeuvre de son schéma directeur des systèmes d'information.

Le Conseil a unanimement salué les performances de l'Agence, ainsi que son rôle central dans la réussite des projets stratégiques du Royaume, en partenariat étroit avec les différentes institutions publiques.

Le président et l'ensemble des membres ont félicité le management et l'ensemble du personnel de l'ANCFCC, au niveau territorial comme central, pour leur mobilisation et leur professionnalisme.