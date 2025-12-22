Togo: La santé dentaire à portée de tous

22 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Une mission bucco-dentaire a démarré en fin de semaine dans le Grand Lomé, à l'initiative du Ministère de la Santé. Cette action vise à améliorer l'accès aux soins pour les populations, à travers des consultations et des traitements entièrement gratuits.

Les opérations portent principalement sur le dépistage précoce des infections bucco-dentaires ainsi que sur la prise en charge complète des patients. Plusieurs types de pathologies sont concernés, notamment les caries, les nécroses, les infections de la gencive, les abcès, les douleurs dentaires chroniques, mais aussi la pose de couronnes et d'autres soins restaurateurs.

Selon les organisateurs, plus de 500 patients devraient bénéficier de cette assistance médicale, assurée par des professionnels mobilisés pour l'occasion.

À travers cette mission, les autorités sanitaires entendent renforcer la prévention, encourager la consultation précoce et soulager les populations face à des affections dentaires souvent coûteuses et invalidantes lorsqu'elles ne sont pas prises en charge à temps.

