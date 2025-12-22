Le Directeur général de l'Office national général de de Formation Professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lô, a procédé à l'inauguration de l'antenne de Saint-Louis de l'ONFP érigée au quartier Boudiouck. Occasion saisie par le patron de l'ONFP pour remettre des attestations aux différents jeunes ayant été formés en Technique de transformation, de conditionnement et de conservation des fruits et légumes.

L'antenne de l'ONFP de Saint-Louis est une antenne de formation professionnelle qualifiante qui accompagne les jeunes et les adultes dans le métier qualifié, à en croire son Directeur général, Mouhamadou Lamine Bara Lô, qui l'a inaugurée. « L'antenne de l'ONFP de Saint-Louis est la plus grande du pôle Nord. Elle a aussi une relation avec le corps de métier, par exemple la chambre des métiers et les organisations professionnelles. Nous avons aussi besoin d'employés qualifiés dans le secteur privé. L'ONFP de Saint-Louis a aussi besoin de formation professionnelle », a fait savoir M. Lô au terme de la cérémonie d'inauguration de cette antenne.

Cela, dit-il, cadre parfaitement avec l'agenda Sénégal 2050 où le président de la République dit que la formation professionnelle est une priorité. « Nous avons besoin d'employés qui puissent travailler dans ces zones. L'ONFP est une structure publique qui est dans la formation professionnelle, qui accompagne les branches professionnelles et qui met en œuvre des opérations de formation.

Ouvrir une antenne à Saint-Louis nous permet de nous rapprocher non seulement des populations qui demandent des formations mais surtout de nos partenaires qui sont les branches professionnelles représentées ici par la Chambre des métiers mais également le secteur privé qui a besoin d'emplois qualifiés », a-t-il expliqué avant d'ajouter que leur antenne leur permet de se rapprocher de ces acteurs-là et de renforcer leurs interventions en termes de mise en œuvre de formation dans différents secteurs à Saint-Louis mais aussi dans le pôle Nord de manière générale. Le but est de faire une offre de qualité plus adaptée aux besoins de la localité. Il reste convaincu que ce bijou sera au bénéfice des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au total, ils sont une centaine de jeunes issus de quatre cohortes de formation à recevoir leurs attestations et plus de trois cents à avoir été formés entre juin et maintenant. Mais le plus important pour eux, dit-il, ce sont les objectifs qu'ils se sont fixés pour l'année 2026. Cette antenne de l'ONFP de Saint-Louis bénéficiera de l'accompagnement de l'État tel qu'en témoigne l'adjoint au Préfet de Saint-Louis, et représentant du Gouverneur de région à cette cérémonie. « Cette antenne de l'ONFP est vraiment une opportunité pour les jeunes de Saint-Louis car elle va leur permettre d'avoir des formations qualifiantes mais aussi d'avoir des emplois de qualité. Donc c'est ce que nous voulons en ce moment », a dit Abdou Khadre Dieylani Bâ.