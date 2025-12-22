Sénégal: Réduction du train de vie de l'Etat - Le Président Diomaye invité à « faire preuve d'audace »

Pour faire face à la situation économique difficile que traverse actuellement le pays, Dr Momar Thiam a préconisé des mesures fortes de la part du gouvernement. Il a notamment appelé le président de la République à « faire preuve d'audace » en mettant en oeuvre des réductions de salaires des hauts fonctionnaires de l'État, comme l'avait suggéré l'ancien Secrétaire général du Gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lo, aujourd'hui ministre chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation "Sénégal 2050".

« Il faudrait que l'État ait l'audace de dire que la réduction du train de vie de l'État doit commencer par nous », a déclaré Dr Thiam. « Que le président de la République prenne la décision, qui devrait peut-être passer par l'Assemblée nationale, de réduire sa rémunération de 5 millions à 2,5 millions par mois. Le Premier ministre devrait en faire de même. »

Pour l'Assemblée nationale, il a suggéré de remplacer les salaires fixes par une indemnité de représentation indexée sur la présence effective des députés aux travaux parlementaires, afin de lutter contre l'absentéisme. Loin de s'en tenir à ces mesures, Dr Thiam a également recommandé que les directeurs des sociétés publiques, dont les rémunérations oscillent entre 5 et 7 millions de FCFA, voient leur traitement réduit de manière proportionnelle. Poursuivant son propos, l'expert a proposé que les économies réalisées soient réaffectées au secteur de la santé, notamment pour inciter le déploiement des médecins vers les centres hospitaliers de l'intérieur du pays, souvent confrontés à un manque de personnel et de ressources humaines.