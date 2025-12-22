Sénégal: Corridor Dakar-Bissau - Un projet routier de 23,8 milliards FCFA lancé

Le Projet d'amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar, dont la première phase a été officiellement lancée lundi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ambitionne de renforcer la connectivité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout en contribuant au désenclavement des zones intérieures et à la dynamisation des échanges sous-régionaux.

Présentant le projet au chef de l'État lors de sa visite dans la région de Sédhiou, le responsable de l'antenne régionale de l'Agéroute, Serge Diatta, a, d'après l'APS, souligné l'importance stratégique de cette infrastructure pour l'intégration régionale.

« Ce projet vise à améliorer la connectivité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout en facilitant le désenclavement des zones intérieures et la dynamisation des échanges économiques sous-régionaux », a-t-il déclaré.

Le projet porte principalement sur l'aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff, qui se prolonge jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau sur un linéaire de 26,40 kilomètres. Selon Serge Diatta, cette route sera construite conformément aux normes de la CEDEAO, avec une chaussée revêtue de 7,4 mètres de largeur, conçue pour une vitesse de référence de 80 km/h.

« La structure de la chaussée comprend une couche de fondation en latérite de 25 centimètres, une couche de base en latérite-ciment de 20 centimètres et un revêtement en béton bitumineux de 6 centimètres », a-t-il précisé.

Au-delà de la route principale, le projet intègre 4,5 kilomètres de voiries urbaines éclairées dans le département de Goudomp, ainsi que plusieurs aménagements connexes destinés à renforcer l'impact socioéconomique de l'infrastructure.

D'un coût global de 23,818 milliards de francs CFA, le programme prévoit notamment la réalisation de 60 kilomètres de pistes rurales, la construction de quatre infrastructures marchandes, d'une gare routière, d'un forage, de 2 000 mètres linéaires de mur de clôture, de huit salles de classe, ainsi que la réhabilitation d'un poste de santé.

Un important volet social accompagne également le projet. « Un appui spécifique est prévu en faveur des associations de jeunes et de femmes, notamment dans le maraîchage, la transformation des produits agricoles et la formation », a expliqué le responsable régional de l'Agéroute.

Dans ce cadre, il est prévu la mise en place d'une plateforme multifonctionnelle, de quatre unités de transformation des produits agricoles (UTA), de dix aires de séchage et de trois périmètres maraîchers.

À terme, les autorités espèrent des retombées significatives sur la sécurité routière et le développement local. « Ce projet devrait permettre une réduction des accidents de la route, une amélioration des conditions de circulation et de sécurité, un meilleur accès aux services sociaux de base, ainsi qu'une valorisation des potentialités agrosylvopastorales de la zone », a assuré Serge Diatta.