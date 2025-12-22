Afrique: Deux entraînements à huis-clos à Tanger - Pape Thiaw bunkerise la « Tanière »

Depuis que les « Lions » ont mis les pieds à Tanger (Maroc), pour participer à la Coupe d'Afrique des nations, aucune de leurs séances d'entraînement n'a été ouverte à la presse et au public.

Pape Thiaw avait déjà annoncé la couleur. « Le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football (Fsf) ont pris des dispositions. On va sécuriser et bunkeriser. C'est pour le bien de l'équipe », avait-il lâché lors de la publication de la liste des joueurs choisis pour défendre les couleurs du Sénégal pour la Can.

Le sélectionneur national a tenu parole. Depuis l'arrivée des joueurs à Tanger, dans la soirée du vendredi 19 décembre, aucune séance d'entraînement n'a été ouverte au public ou aux journalistes. Le samedi 20 décembre, le premier galop effectué à 18h00, au terrain annexe du stade de Tanger, s'est tenu à huis-clos. Seules quelques photos de la séance étaient disponibles sur la page Facebook de la Fsf.

Le dimanche, Sadio Mané et ses coéquipiers se sont entraînés loin des regards extérieurs. Avec le staff technique qui a opté pour des séances à huis clos, il est impossible d'avoir accès aux Lions, leur hôtel étant placé sous haute surveillance policière. Les médias n'auront droit qu'à 15 minutes lors de l'entraînement de veille de match face au Botswana, le lundi 22 décembre. Le mardi 23 décembre, le Sénégal effectuera sa première sortie face au Botswana.