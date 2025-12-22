Gabon: Le Chef de l'État effectue des visites de terrain à Oyem

Oyem, le 21 décembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite de terrain à Oyem et dans ses environs, à l'occasion d'un séjour privé, au cours duquel il a procédé à l'inspection de plusieurs projets de développement majeurs visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Dès son arrivée à Oyem, le Chef de l'État s'est rendu sur le site du quartier du Rond-point, destiné à accueillir la construction d'un hôtel moderne, d'un centre commercial, d'un grand restaurant, ainsi que d'autres infrastructures à vocation économique et sociale. Ces projets structurants ont pour objectif de renforcer l'attractivité de la ville et de stimuler la création d'emplois au profit des populations locales.

Poursuivant sa visite, le Président de la République s'est rendu sur le site de la future agglomération dénommée Oliguiville, où la réalisation d'un parc d'attractions moderne est envisagée. Ce projet, actuellement en phase de concrétisation, enregistre déjà ses premiers investissements, matérialisés par l'émergence des premières constructions, attestant de l'avancement effectif des travaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Chef de l'État a également visité plusieurs chantiers structurants dans le village de Nkoum Yenguign, situé à 17 kilomètres d'Oyem. Ces infrastructures comprennent notamment un nouveau tronçon routier en cours de bitumage, un complexe scolaire, une église, une salle des fêtes ainsi qu'une station-service. Leur réalisation contribue significativement au désenclavement de la localité et à l'amélioration du cadre de vie des populations.

À travers cette visite de terrain, le Président de la République réaffirme sa détermination à promouvoir un développement équilibré, inclusif et durable, fondé sur la mise en oeuvre d'investissements structurants répondant aux besoins essentiels des populations et favorisant la croissance économique locale.