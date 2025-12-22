Madagascar: Rugby à XV - Tournoi du Jubilè - L'Étoile d'Andranomanalina dompte le Cosfa

Pour lancer les festivités des 125 ans du rugby à Madagascar, le duel Cosfa-CEA a tenu toutes ses promesses. Les rugbymen d'Andranomanalina ont signé une victoire de caractère.

Le rugby malgache a officiellement ouvert son jubilé des 125 ans par un choc à la hauteur de l'événement. Opposés ce week-end au stade Makis d'Andohatapenaka, le Club omnisports des Forces armées (Cosfa) et le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) ont livré un match de défi intense, engagé et indécis jusqu'au coup de sifflet final. En présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, ce premier rendez-vous symbolique a tourné à l'avantage du CEA, vainqueur sur le score de 25 à 22.

Le coup d'envoi a été donné à 15 h 04 par les militaires. Dès les premières minutes, les deux formations ont affiché leurs intentions. Plus entreprenants à l'entame, les rugbymen d'Andranomanalina ont rapidement pris l'ascendant. Une première pénalité leur a permis d'ouvrir le score dès la 3eminute (3-0). Malgré une pénalité manquée et une tentative de drop infructueuse, le Cosfa a subi la domination territoriale du CEA, concrétisée par un drop à la 13e minute (6-0), puis une nouvelle pénalité à la 25e (9-0).

Réduits momentanément à quatorze après le carton jaune infligé au numéro 8 adverse, les militaires ont trouvé les ressources pour se relancer. Une pénalité, suivie d'un essai transformé, leur a permis de repasser devant (10-9) à la 30e minute.

Un finish à haute tension

Le match est alors monté d'un cran sur le plan physique, avec une échauffourée obligeant l'arbitre à rappeler les capitaines à l'ordre. Plus réaliste dans le money time de la première période, le Cosfa a viré en tête à la pause (16-9), malgré un carton jaune concédé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le CEA a immédiatement remis la pression. Une pénalité à la 45e minute (12-16) a relancé Andranomanalina, avant un temps fort décisif conclu par un essai de Laou. À la 65e minute, le CEA reprenait l'avantage (19-16), puis creusait l'écart sur pénalité (22-16, 67e).

Le Cosfa n'a jamais abdiqué, revenant à 22-25 à deux minutes du terme, mais le score est resté inchangé. Pour l'entraîneur militaire, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, l'analyse est lucide : « Nous avons commis trop de fautes en confondant vitesse et précipitation. La pluie n'a pas facilité la conservation du ballon. Il faudra montrer un autre visage en Top 12. »

À l'inverse, le président du CEA, Gilbert Raharinala, savourait :« C'est une victoire méritée. Battre le Cosfa n'est jamais simple. Ce succès met le moral de la troupe au beau fixe pour la suite du championnat l'an prochain. »Au-delà du symbole, cette victoire laisse déjà présager un affrontement électrique lors des retrouvailles en Top 12, prévues en février 2026.Donné Raherinjatovo