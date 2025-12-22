Madagascar: Fanja Andriamanantena présente son coffret collector

Fanja Andriamanantena a dévoilé son coffret collector au Makay, cette fin de semaine. L'objet retrace un parcours hors norme et rend hommage à son fidèle public.

Le lancement du coffret collector de Fanja Andriamanantena, au Makay cette fin de semaine, a été un moment fort de la scène musicale malgache. Cette édition spéciale célèbre les 80 ans de Fanja Andriamanantena, plus de 60 années de carrière et les 20 ans de son projet emblématique Mozika Tsotra Izao, qui a marqué plusieurs générations.

Pour constituer ce coffret unique, l'artiste a minutieusement rassemblé de nombreux documents, archives et souvenirs, certains transmis par sa famille, et a sollicité la participation d'arrangeurs, de chanteurs, de choristes et d'amis musiciens. Chacun a contribué à enrichir les compositions et à préserver l'authenticité de chaque morceau. La maison de production Apinga a procédé à la remastérisassions complète des œuvres afin d'offrir un rendu sonore fidèle et de haute qualité, respectant l'intégrité artistique de Fanja Andriamanantena.

Ce coffret collector se distingue par sa richesse et sa diversité. Il comprend un livret de trente-trois pages retraçant des extraits de la vie artistique de l'artiste, révélant des anecdotes inédites, des secrets de création et des moments marquants de sa carrière.

Deux flashdisks complètent l'édition : le premier regroupe les volumes 1 à 4 de Mozika Tsotra Izao, les albums Ravin-Dohataona et Soa Fa Tia, ainsi que des titres connus, inédits ou peu diffusés ; le second contient trois concerts enregistrés en 2020, 2022 et 2023, offrant aux amateurs une immersion complète dans l'univers scénique de l'artiste. Environ deux cent cinquante photographies, réalisées par de grands photographes et amis de l'artiste, enrichissent ce coffret et apportent une dimension visuelle à cette rétrospective.

Pont

La conception du coffret, réalisée en seulement six mois, témoigne de l'implication et de l'attention portées à chaque détail. Ce projet est à la fois un hommage personnel et un cadeau symbolique destiné aux enfants, aux proches et à tous ceux qui ont suivi et soutenu Fanja Andriamanantena tout au long de sa carrière, malgré ses absences prolongées de la scène. Le coffret constitue également un véritable pont vers de nouvelles étapes de sa vie artistique, illustrant sa volonté de continuer à créer, à composer et à partager sa musique avec le public.

Cette initiative permet ainsi de célébrer de manière mémorable un parcours exceptionnel et de rappeler l'importance de la musique malgache à travers les générations, tout en offrant aux collectionneurs et aux amateurs une expérience complète de l'œuvre de Fanja Andriamanantena.