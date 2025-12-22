Madagascar: Refondation - Désillusion de la Gen Z

22 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Les jeunes de la Gen Z à Madagascar dénoncent une refondation inefficace et sans vision claire. Ils appellent à une participation active des citoyens, surtout des jeunes, pour impulser un véritable changement.

À Madagascar, les jeunes de la Gen Z manifestent une vive déception face au déroulement de la refondation. Miary Rakotoarivelo, porte-parole du collectif, dénonce un processus transformé en « somnifère » destiné à calmer la population plutôt qu'à provoquer un véritable changement. Ce constat, partagé par l'ensemble des membres, s'explique notamment par l'absence de vision claire et de structures solides pour guider la mise en œuvre de la refondation.

« Nous devons poser les bases de la refondation dès maintenant. Tant que cela n'est pas fait, nous avançons droit dans le mur », a averti Miary Rakotoarivelo samedi, en marge de l'assemblée citoyenne tenue au Stade Barea Mahamasina.

Pour Miary Rakotoarivelo et son collectif, la situation actuelle est loin de répondre aux attentes de changement formulées par la population. Selon eux, l'ancien système de gouvernance persiste sous une forme légèrement modifiée, empêchant toute perspective de développement réel pour le pays.

Face à cette situation, la Gen Z ne compte pas rester spectatrice. Les jeunes membres du collectif entendent poursuivre leur engagement, mais sous de nouvelles formes. Leur objectif est désormais de stimuler la participation active de la population, et particulièrement des jeunes, dans la vie politique. Ils prévoient de mener des campagnes de sensibilisation sur le fonctionnement du système politique et sur la responsabilité de chaque citoyen dans le développement national. Pour eux, il ne s'agit plus seulement de critiquer, mais de contribuer concrètement à l'amélioration du pays.

Alliance renforcée

Dans ce cadre, les collectifs Gen ZYX ont renforcé leurs alliances lors de leur récente assemblée. Ils ont réaffirmé leur volonté de collaborer avec d'autres acteurs civiles et politiques partageant la même ambition de refondation et de développement. Cette coopération vise à créer un front uni capable de faire entendre la voix des jeunes et de promouvoir des initiatives structurantes pour l'avenir de Madagascar.

Ainsi, la Gen Z se positionne comme un acteur incontournable de la refondation, déterminé à transformer sa désillusion en engagement concret. Pour ces jeunes, la refondation ne doit pas rester un slogan vide : elle doit se traduire par des actions tangibles, un renouveau politique et une participation citoyenne active. La Gen Z, loin de se résigner, entend devenir un moteur de changement et encourager la société malgache à reprendre en main son destin.

