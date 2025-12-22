Madagascar: La RN2 paralysée pendant plusieurs heures

Une manifestation liée au non-paiement d'indemnités HIMO a paralysé la RN2 à Manjakandriana ce week-end, provoquant dix heures d'embouteillage.

Cette fin de semaine a été particulièrement éprouvante pour les usagers de la Route nationale 2. Des femmes enceintes, des enfants et de nombreux voyageurs ont dû endurer de longues heures d'embouteillages dans des conditions difficiles. La Route nationale 2 (RN2) a été paralysée pendant une dizaine d'heures, ce week-end, au niveau du district de Manjakandriana.

Des habitants de la localité ont bloqué la circulation au chef-lieu du district, depuis le début de l'après-midi du samedi jusqu'en soirée. Ils ont manifesté pour réclamer le paiement de leurs indemnités dans le cadre des activités de Haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO).

Selon les manifestants, une somme de 35 000 ariary et dix kilos de riz leur a été promis pour dix jours de travail. « Mais nous n'avons reçu que 7 000 ariary », dénoncent-ils. Pour appuyer leur revendication, ils ont brûlé des pneus et occupé la chaussée, empêchant tout passage de véhicules.

La situation n'a commencé à se décanter qu'en début de soirée. « La ministre de la Population et des Solidarités a promis que les paiements seraient effectués intégralement ce mercredi 23 décembre. La manifestation a pris fin vers 19 heures », a indiqué le député de Manjakandriana, Fidy Bariniaina, qui s'est rendu sur place pour apaiser les tensions.

Perturbations

Malgré la dispersion des manifestants, la circulation est restée fortement perturbée jusqu'au petit matin. Il a fallu près de dix heures aux automobilistes pour parcourir les moins de cinq kilomètres reliant Sambaina à Manjakandriana. « Nous sommes arrivés à Sambaina à 20 h 15, où la circulation était totalement bloquée. Nous n'avons atteint Manjakandriana qu'aux environs de 5 heures du matin », témoigne un usager de la RN2.

Les voyageurs dénoncent l'absence des agents de circulation pendant plusieurs heures. « Ils ne sont arrivés à Sambaina que vers 22 h 15, et les véhicules n'ont commencé à avancer lentement qu'à partir de minuit », poursuit la même source. De leur côté, les agents de circulation affirment avoir été présents, mais pointent du doigt le comportement de certains automobilistes. La formation de doubles files aurait rendu la régulation du trafic particulièrement difficile.

Les difficultés ne se sont pas arrêtées à Manjakandriana. À Mandraka, sur la route sinueuse dite « en S », plusieurs véhicules se sont également retrouvés en double file, provoquant un nouveau blocage de la RN2.