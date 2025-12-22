Madagascar: FTF Antohomadinika surclasse FT Manjakaray dans la douleur

En ouverture des matchs de défi du jubilé des 125 ans du rugby malgache, le duel féminin entre FTF d'Antohomadinika et FT de Manjakaray a offert un scénario haletant. Sans briller mais avec du mental, Antohomadinika s'est imposé (26-24) au stade Makis d'Andohatapenaka.

Le rugby féminin malgache a lancé la journée dominicale sur une note intense. Opposées en match de défi de première division, les formations de FTFA et de FTM ont livré une rencontre très engagée, disputée et longtemps indécise. Favori annoncé, FTFA a tenu son rang, mais au prix d'une seconde période sous haute tension face à des joueuses de Manjakaray accrocheuses jusqu'au bout.

La première période a été marquée par un équilibre relatif. Les deux équipes se sont infligé coup pour coup, inscrivant chacune un essai transformé durant les trente premières minutes. Plus tranchantes dans les zones de marque, les joueuses d'Antohomadinika ont néanmoins su faire la différence avant la pause.

À la 35e minute, Sarindra Nomenjahary a inscrit le deuxième essai de FTFA, permettant à son équipe de creuser l'écart (14-7). Malgré une contre-attaque prometteuse stoppée par la défense de Manjakaray à la 38e, FTFA a conservé son avance jusqu'à la mi-temps.

Remontée spectaculaire mais insuffisante

La seconde mi-temps, entamée à 10h10 avec la mise en jeu de FTFA, a d'abord confirmé la domination d'Antohomadinika. À la suite d'une première offensive conclue par une mêlée favorable, ce club a inscrit un troisième essai dès la 42e minute (19-7).

Le tournant du match est intervenu à la 45e minute, avec le carton jaune infligé à Delphine, côté Manjakaray. En supériorité numérique, Antohomadinika en a profité pour marquer un quatrième essai transformé à la 49e, 26-7.

Mais loin de baisser les bras, Manjakaray a entamé une remontée spectaculaire. Sur une mêlée à dix mètres de l'en-but adverse, FTM a réduit l'écart par un essai non transformé. Portées par un temps fort de près de dix minutes, ses joueuses ont ensuite réussi un essai de pénalité à la 68e minute (19-26).

La fin de match a basculé dans une tension extrême lorsque FTFA s'est retrouvée en double infériorité numérique après les cartons jaunes infligés à deux joueuses. Profitant de cet avantage, Gina Kely a conclu une course plein axe par un quatrième essai pour FTM à la 77e minute, ramenant le score à 24-26. Insuffisant toutefois pour renverser la rencontre. FTFA s'impose dans la difficulté, mais signe une victoire précieuse et symbolique pour l'ouverture du jubilé, tandis que Manjakaray sort grandi d'un match de référence malgré la défaite.