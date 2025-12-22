Madagascar: Patisserie - Une bûche record réalisée au profit des défavorisés

Dans un esprit de partage, les Disciples Escoffier Madagascar ont relevé un défi inédit : confectionner une bûche longue de 322 mètres, la plus grande jamais réalisée dans l'océan Indien. Le projet, mené avec l'appui de plusieurs partenaires, avait un objectif clair : transformer l'art culinaire en un geste de solidarité festive.

Cette initiative collective visait avant tout à offrir des bûches aux associations et orphelinats, pour le bonheur des enfants en ce mois de fête. Les organisateurs ont ainsi souhaité transmettre les valeurs fondamentales d'Escoffier, centrées sur le partage et la transmission.

À Madagascar, une trentaine de structures bénéficiaires ont été identifiées, chacune ayant communiqué ses besoins.

Environ cinquante élèves et des chefs pâtissiers, dont Julien Loray, président des Disciples Escoffier de Madagascar, et également le chef Lalaina, ont participé à cette réalisation d'envergure. L'un des principaux défis a été d'organiser le travail entre des jeunes en formation, de niveaux variés, afin d'assurer une production homogène et de qualité. Malgré cette complexité, l'événement s'est déroulé avec succès, illustrant une collaboration efficace entre professionnels et apprenants.