Madagascar: Constitution - Les musulmans soutiennent l'État unitaire

Les associations musulmanes ont achevé leur concertation régionale et prévoient désormais d'organiser une concertation nationale. Cette première phase a déjà permis d'adopter une résolution sur le modèle de Constitution souhaité par ces associations. Dans ce document, elles réaffirment leur attachement à un État unitaire avec un régime présidentiel, tout en renforçant l'autonomie des provinces et la décentralisation.

Ce système, comme son nom l'indique, ne prévoit pas de poste de Premier ministre. Il se structure autour d'un gouvernement national dirigé par le président, assisté d'un vice-président, et de gouvernements provinciaux.

Les fonctions législatives seraient assurées par un Parlement national et des Parlements provinciaux, a expliqué le coordonnateur de la concertation musulmane, Njatovo HerimamyAndriarimanana, lors d'une conférence de presse samedi.

Selon lui, les discussions restent ouvertes et des modifications à cette résolution pourront être envisagées avant la tenue de la concertation nationale musulmane.

« Nous invitons tous ceux qui partagent nos convictions politiques à se joindre à nous et à contribuer à la discussion sur l'avenir de la refondation. Les propositions finales seront soumises aux autorités dans le cadre de la concertation nationale », a conclu Njatovo HerimamyAndriarimanana.