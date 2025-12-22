Madagascar: RN1 - Des mesures pour désengorger Anosizato

La circulation sur la RN1 a été fortement perturbée ce week-end, provoquant la colère des usagers. Face aux embouteillages persistants, les autorités annoncent des mesures pour améliorer le trafic.

Ce week-end, la circulation sur la Route nationale numéro 1 (RN1) a suscité la colère et l'exaspération de nombreux usagers empruntant quotidiennement cet axe très fréquenté. Les embouteillages, particulièrement intenses, ont fortement perturbé les déplacements.

« Nous sommes partis d'Ampitatafika à 7h30 du matin, mais nous ne sommes arrivés à Anosy qu'à midi. Nous avons ensuite repris le chemin du retour à 12h30 pour n'atteindre Ampitatafika qu'à 16h45 », raconte Geneviève Rasoanirina, usagère régulière de la RN1. Une situation qu'elle juge frustrante, même si, selon elle, les usagers n'ont d'autre choix que de faire preuve de patience.

Ce constat est largement partagé par les riverains et les automobilistes. « À l'approche des fêtes, nous craignons une aggravation des embouteillages », s'inquiète Valimbavaka, résidant à Anosizato. Elle souligne par ailleurs que la congestion ne se limite pas à la chaussée : « Il arrive même que les trottoirs soient envahis par les piétons, compliquant davantage la circulation. »

Face à cette situation récurrente, les usagers appellent à des mesures urgentes afin de fluidifier le trafic sur cet axe stratégique. De plus, les déplacements devraient augmenter au cours de la semaine à venir en raison de la fête de Noël et de la fin d'année.

Sanctions sévères

Dans cette optique, les autorités et les acteurs du transport se sont réunis la semaine dernière avec les communes traversées par la RN1 : Anosizato, Ampitatafika, Fenoarivo, Ambatomirahavavy et Alakamisy-Vontovorona, afin d'identifier des solutions face à la congestion persistante.

Les discussions ont porté sur le renforcement des contrôles, l'application stricte du cahier des charges des transporteurs et la protection des usagers. Des sanctions sévères sont prévues à l'encontre des opérateurs ne respectant pas les droits des passagers.

« Par ailleurs, un numéro de contact du Commissariat du 5 arrondissement sera mis en place pour assurer le suivi des plaintes, tandis que le visionnage des caméras de surveillance permettra également de renforcer le contrôle », indique un communiqué de la Commune rurale d'Alakamisy Fenoarivo, publié ce week-end.

Le maire d'Alakamisy-Vontovorona, Mendrika Rasolonirina, a rappelé que la population subit régulièrement les pratiques de certains véhicules. En effet, ces derniers refusent de prendre des passagers ou modifient leurs itinéraires, appelant ainsi à l'application de mesures fermes.

Bien que l'éradication totale des embouteillages demeure un défi complexe, les autorités ont annoncé qu'elles mettront en œuvre des mesures concrètes pour améliorer progressivement la circulation et les services de transport sur la RN1. Cela inclut un meilleur encadrement des transporteurs, le suivi des plaintes des usagers, ainsi que l'exploitation des caméras de surveillance pour améliorer la circulation et renforcer la sécurité sur cet axe stratégique.