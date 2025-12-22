Congo-Kinshasa: La police appelle au respect du code de la route pendant les festivités en Ituri

À quelques jours des fêtes de fin d'année, la Police nationale congolaise (PNC), exhorte les usagers de la route à respecter scrupuleusement le code de la route en Ituri.

Cette alerte survient après une hausse des accidents graves dans plusieurs quartiers de la ville, où les propriétaires de véhicules sont invités à assurer leur entretien pour éviter d'autres drames et permettre des célébrations sereines.

Selon la PNC, le dernier incident mortel a eu lieu le dimanche 21 décembre au quartier Hoho, sur l'avenue Carrelage : un conducteur de taxi-moto a perdu le contrôle de son engin, entraînant son décès. Deux jours plus tôt, un autre accident fatal à Bigo a coûté la vie à deux jeunes.

Face à cette vague d'accidents, la police urbaine insiste sur les règles clés : éviter de conduire ivre ou fatigué, respecter les vitesses limites et feux tricolores.

Les motocyclistes doivent porter un casque, tandis que les piétons sont priés de ne pas utiliser d'écouteurs sur la chaussée, pratique jugée périlleuse. Les propriétaires de véhicules, motos ou vélos sont appelés à une maintenance régulière pour fluidifier le trafic.

Le colonel Gérard Abeli, commandant urbain de la police, souligne : « Ces quelques recommandations vont permettre, pendant cette période où la circulation de bien circuler sur la voie publique ; parce-que nous tous, nous devons fêter. L'objectif de la police est de sécuriser la population et ses biens. »