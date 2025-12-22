Congo-Kinshasa: L'ONG Jirani Msaada alerte sur des cas de malnutrition sévère à Nyiragongo

L'organisation locale Jirani Msaada a alerté lundi 22 décembre sur des cas de malnutrition touchant de nombreux enfants dans le territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu.

Selon son coordonnateur, Jackson Kyavyavu, la situation s'est fortement aggravée depuis juin, provoquant déjà le décès d'un enfant en novembre. Les villages de Ngangi 1, Turunga et Bushagara sont parmi les plus touchés.

« Depuis juin, nous avons assisté à une malnutrition chez les enfants qui tend à s'amplifier. Une enquête sur 92 enfants dans 17 familles du groupement Munigi révèle que 72% en sont victimes. » Jackson Kyavyavu craint une catastrophe si rien n'est fait, notant que la malnutrition touche désormais même les enfants de 7, 8 ou 9 ans.

Appel à l'aide

Il exhorte le Gouvernement, les humanitaires et les personnes de bonne volonté à intervenir pour atténuer cette malnutrition. Sans action immédiate, des décès continueront : « Demain ou après-demain, nous enterrerons encore nos enfants, comme en novembre. », craint cet acteur.