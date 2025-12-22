Congo-Kinshasa: Ndeye Khady Lo - « La Résolution 2808 autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi »

22 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé à l'unanimité, vendredi 19 décembre, le mandat de la MONUSCO pour une durée d'un an, jusqu'au 20 décembre 2026. Ce mandat est consigné dans la Résolution 2808.

La porte-parole de la Mission onusienne, Ndeye Khady Lo, a déclaré samedi 20 décembre dans une interview exclusive à Radio Okapi que « la nouvelle résolution autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi et de vérification ».

Elle également précisé que cette résolution apporte plusieurs nouvelles mesures significatives pour renforcer la MONUSCO, par rapport à la précédente. « La Résolution 2808 prend acte d'une pause dans le désengagement de la MONUSCO de la RDC, en raison de la situation sécuritaire, notamment au Sud-Kivu. Sur le plan politique, elle intègre de nouveaux cadres diplomatiques tels que l'accord de paix de Washington signé le 4 décembre et le cadre de paix de Doha ».

Appel au retrait du M23

La porte-parole a affirmé que la résolution appelle au retrait du M23 du territoire congolais. Elle condamne l'offensive de la coalition rebelle AFC/M23 au Kivu, mentionnant explicitement le soutien direct et la participation des Forces de défense rwandaises (RDF).

Réagissant à l'impossibilité pour la MONUSCO d'exercer pleinement son mandat dans les zones occupées par les rebelles, Ndeye Khady Lo a indiqué que la mission est autorisée à adopter une posture robuste. « Elle est tenue de maintenir un déploiement proactif, mobile et flexible, particulièrement dans les zones à haut risque ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

