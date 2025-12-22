Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Pays-Bas et Serbie)

22 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Pays-Bas, 17e journée, 1re division

Nimègue partage les points avec l'Ajax Amsterdam (2-2). Brayann Pereira a été lancé à la 75e.

Pays-Bas, 21e journée, 2e division

Auteur d'un doublé, Kévin Monzialo mène Den Bosch au succès face au Vitess Arnhem (2-2). A la 17e, l'avant-centre récupère un ballon au milieu et initie une action qu'il conclut, en renard, en reprenant dans le but vide une frappe de Van Leewen repoussé par le gardien.

Cinq minutes plus tard, il enclenche le pressing, subtilise le ballon, épaule contre épaule, à Zumeki et va aligner le gardien d'un enroulé du droit (22e).

Privé du triplé par le genou de Van Den Berg (46e), Monzialo est remplacé à la 70e en raison d'une alerte à la cuisse. Il totalise 13 buts et 8 passes décisives en 21 matches de championnat, contribuant à la 6e place de son équipe.

Serbie, 20e journée, 1re division

Très belle opération du TSC Topola Backa, qui l'emporte 1-0 chez l'OFK Beograd. Entré la 82e, Prestige Mboungou a été remplacé à la 85e.

Onzième avec 25 points, le TSC revient à une longueur de son adversaire, 8e et dernier qualifié virtuel pour les play-offs.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.