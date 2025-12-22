Pays-Bas, 17e journée, 1re division

Nimègue partage les points avec l'Ajax Amsterdam (2-2). Brayann Pereira a été lancé à la 75e.

Pays-Bas, 21e journée, 2e division

Auteur d'un doublé, Kévin Monzialo mène Den Bosch au succès face au Vitess Arnhem (2-2). A la 17e, l'avant-centre récupère un ballon au milieu et initie une action qu'il conclut, en renard, en reprenant dans le but vide une frappe de Van Leewen repoussé par le gardien.

Cinq minutes plus tard, il enclenche le pressing, subtilise le ballon, épaule contre épaule, à Zumeki et va aligner le gardien d'un enroulé du droit (22e).

Privé du triplé par le genou de Van Den Berg (46e), Monzialo est remplacé à la 70e en raison d'une alerte à la cuisse. Il totalise 13 buts et 8 passes décisives en 21 matches de championnat, contribuant à la 6e place de son équipe.

Serbie, 20e journée, 1re division

Très belle opération du TSC Topola Backa, qui l'emporte 1-0 chez l'OFK Beograd. Entré la 82e, Prestige Mboungou a été remplacé à la 85e.

Onzième avec 25 points, le TSC revient à une longueur de son adversaire, 8e et dernier qualifié virtuel pour les play-offs.