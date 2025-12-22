Congo-Brazzaville: Handball - Les dirigeants des clubs contestent les sanctions prononcées

La crise à la Fédération congolaise de handball (Fecohand) commence à prendre des proportions très inquiétantes.

La série des sanctions prononcées par la Fecohand à l'encontre de la Dynamique le Réveil du handball congolais n'a pas laissé les dirigeants des clubs de handball indifférents. Dans une déclaration publiée le 19 décembre à Brazzaville, les dirigeants des clubs contestent les décisions prises par la Fecohand le 17 décembre .

« Nous dirigeants des clubs, entraîneurs, arbitres et délégués techniques affiliés à la Fecohand, constatons avec amertume les décisions irresponsables, hasardeuses, fallacieuses et impopulaires du pseudo comité exécutif de la Fecohand, issue d'une élection irrégulière » peut-on lire dans la déclaration.

La Fecohand a en effet décidé d'infliger des sanctions à la Dynamique le Réveil du handball congolais et les commissions du tournoi national de cohésion et de fraternité organisé par ladite Dynamique. Une amende de 15 000 000 FCFA a été infligée à la Dynamique. De même, elle étendu ses sanctions par le retirait de l'affiliation à 25 clubs de handball. Les entraîneurs n'ayant pas pris part au stage IHF licence D n'ont pas été épargnés.

Ayant constaté que ces s'étendent à des personnes non affiliées à la Fécohand, les techniciens de surface ont dénoncé toutes pratiques honteuses, anti-statutaires et anti sportives qui ne cadrent pas avec l'esprit de l'olympisme.

« Nous ne reconnaîtrons jamais l'existence d'un comité exécutif fantôme et exigeons au ministre en charge des sports ainsi qu'au Comité national Olympique et sportif congolais, la reprise du processus électoral conformément aux dispositions de la sentence arbitrale de la CCAS », ont-ils soutenu dans leur déclaration.

L'Association des anciens joueurs et dirigeants de handball examinant les sanctions et la réaction des clubs joue la carte d'apaisement en proposant d'être médiateur. Elle souhaite demander une audience au ministre des Sports et au Comite Olympique pour faire des propositions pour une sortie de crise.