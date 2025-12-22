Congo-Brazzaville: Le lycée d'Abala doté d'une salle numérique

Situé dans le département de la Nkéni-Alima, le lycée Denis Sassou N'Guesso d'Abala dispose désormais d'une salle multimédia destinée à renforcer l'usage des outils numériques dans l'enseignement secondaire.

L'infrastructure a été récemment mise en service lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence des autorités administratives et locales.

Fruit du programme de service universel porté par le Fonds pour l'Accès et le Service Universels des Communications Électroniques (FASUCE) placé sous la coordination de l'Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE), cette salle multimédia vise à moderniser l'environnement scolaire et à faciliter l'accès des élèves aux technologies de l'information.

D'une capacité d'accueille destinée de près de 90 apprenants, cette salle offre un cadre propice à l'acquisition de compétences numériques indispensables à la réussite des élèves et à l'ouverture sur le monde du savoir.

Soulignant l'importance de cet outil, le ministre Léon Juste Ibombo a salué la stratégique de cet investissement pour le développement de l'éducation en milieu rural, rappelant que le lycée d'Abala s'apprête à enregistrer sa toute première promotion de candidats au baccalauréat, une étape déterminante pour la scolarisation des jeunes du district et des localités voisines.

Pour sa part, le vice-président du comité du FASUCE, Yves Ickonga, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans l'ambition nationale de positionner le Congo parmi les pays africains les plus avancés en matière de service universel, en mettant l'accent sur l'innovation et la qualité des infrastructures numériques.