Congo-Brazzaville: Département du Pool - La sous-préfète de Kindamba installée dans ses fonctions

22 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Nommée par décret présidentiel le 20 mai dernier, la sous-préfète de Kindamba, Vinny Nkenkela Madah, a été officiellement installée le 20 décembre par le préfet du département du Pool, Jules Monkala Tchoumou, qui lui a ceint l'écharpe tricolore et remis le drapeau national.

Vinny Nkenkela Madah a pris son commandement en présence des autorités administratives, des responsables religieux, des chefs des 40 villages du district, des élèves, ainsi qu'une délégation conduite par les conseillers du président de l'Assemblée nationale et député de Kindamba, Isidore Mvouba.

« Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare officiellement installé en qualité de sous-préfète du district de Kindamba », a déclaré le préfet du département du Pool, Jules Monkala Tchoumou, remettant des insignes de commandement à la sous-préfète.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le préfet a réaffirmé, lors de la cérémonie, la volonté des autorités de consolider la paix et de renforcer l'autorité de l'Etat dans cette sous-préfecture. « L'intronisation d'un sous-préfet consiste à lui donner le pouvoir, la légitimité et l'autorité nécessaire pour exercer ces fonctions.

2026 sera marqué par un événement majeur, à savoir l'élection présidentielle. Il faut veiller pour que ce grand moment de la marche de notre démocratie se passe dans la sérénité », a-t-il reprécisé.

Reconduite à son poste, la sous-préfète de Kindamba a exprimé sa reconnaisance au chef de l'Etat pourla confiance rénouvelée. « Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance la plus déférente et ma sincère gratitude au président de la République pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne. Je m'engage, dès cet instant, à travailler avec dévouement, transparence et rigueur », a déclaré Vinny Nkenkela Madah.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.