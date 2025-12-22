Congo-Brazzaville: Département du Pool - La sous-préfète de Kindamba installée dans ses fonctions

Nommée par décret présidentiel le 20 mai dernier, la sous-préfète de Kindamba, Vinny Nkenkela Madah, a été officiellement installée le 20 décembre par le préfet du département du Pool, Jules Monkala Tchoumou, qui lui a ceint l'écharpe tricolore et remis le drapeau national.

Vinny Nkenkela Madah a pris son commandement en présence des autorités administratives, des responsables religieux, des chefs des 40 villages du district, des élèves, ainsi qu'une délégation conduite par les conseillers du président de l'Assemblée nationale et député de Kindamba, Isidore Mvouba.

« Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare officiellement installé en qualité de sous-préfète du district de Kindamba », a déclaré le préfet du département du Pool, Jules Monkala Tchoumou, remettant des insignes de commandement à la sous-préfète.

Le préfet a réaffirmé, lors de la cérémonie, la volonté des autorités de consolider la paix et de renforcer l'autorité de l'Etat dans cette sous-préfecture. « L'intronisation d'un sous-préfet consiste à lui donner le pouvoir, la légitimité et l'autorité nécessaire pour exercer ces fonctions.

2026 sera marqué par un événement majeur, à savoir l'élection présidentielle. Il faut veiller pour que ce grand moment de la marche de notre démocratie se passe dans la sérénité », a-t-il reprécisé.

Reconduite à son poste, la sous-préfète de Kindamba a exprimé sa reconnaisance au chef de l'Etat pourla confiance rénouvelée. « Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance la plus déférente et ma sincère gratitude au président de la République pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne. Je m'engage, dès cet instant, à travailler avec dévouement, transparence et rigueur », a déclaré Vinny Nkenkela Madah.